SpVgg Kammerberg: Cosas Kunstschuss läutet die Wende ein - erste Halbzeit „unterste Schublade“

Aus 0:1 mach 3:1: Die SpV Kammerberg (im Bild vorne Robert Villand und hinten Thomas Nefzger) sackte gegen Pfaffenhofen (weiße Trikots) drei wichtige Punkte ein. © HAB

Das, was in der Halbzeitpause passiert ist, wollten die Kammerberger Fußballer nicht zu hoch hängen. „Es sollte in der Kabine bleiben“, sagte Matthias Koston, der Trainer der SpVgg Kammerberg, nur.

Kammerberg – Es dürfte allerdings lauter geworden sein nach 45 Minuten, die Koston als „unterste Schublade“ bezeichnete. Seine Mannschaft hat reagiert und aus einem 0:1-Rückstand gegen den FSV Pfaffenhofen noch einen 3:1-Sieg gemacht.

Zunächst spielten in Kammerberg aber nur die Gäste. Pfaffenhofen trat nach zwei Siegen in Folge selbstbewusst auf, während die Spielvereinigung nach zuletzt zwei Pleiten nach ihrer Form suchte – zunächst vergeblich. Als SpVgg-Kapitän Maximilian Schaar in der 20. Minute den Ball nach einer Flanke mit der Hand berührte und Maxi Ceballos aus elf Metern Stefan Fängewisch keine Chance ließ, deutete alles auf einen Sieg der Gäste hin. Nur weil Fängewisch weitere Gegentore verhinderte, hielt sich der Rückstand in Grenzen. Trainer Koston wurde also in der Halbzeitpause deutlich.

Nach einer deftigen Pausenansprache steigerten sich Maximilian Schaar (rechts) und Kollegen deutlich. © hab

Danach trat seine Mannschaft wie verändert auf. Die zweite Halbzeit begann mit einem Kunstschuss von Marius Cosa. Der Torjäger schlenzte den Ball nach einem Fehlpass der Gäste in den Winkel – ein Traumtor (46.). Kammerberg biss sich in die Zweikämpfe, gewann deutlich mehr davon als vor dem Seitenwechsel und spielte klarer.

Vorne konnte sich die Heimelf in der 72. Minute erneut auf Cosa verlassen. Der Stürmer erzielte nach einem schönen Spielzug das 2:1. Für den Routinier war es im 33. Ligaspiel für Kammerberg der erste Doppelpack. Und dies ausgerechnet gegen den Club, von dem er 2021 nach Kammerberg gewechselt war.

Pfaffenhofen erhöhte das Risiko, was der Spielvereinigung Kontermöglichkeiten eröffnete. Eine davon nutzte Christoph Spielberger in der Schlussminute zum 3:1-Endstand.

Nicht nur das Ergebnis, auch Kostons Laune hatte sich um 180 Grad gedreht: „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung. Wir haben nichts mehr zugelassen, und vorne haben wir aus vier Chancen drei Tore gemacht. Das war top von der Mannschaft.“ (Moritz Stalter)

Stenogramm

SpVgg Kammerberg - FSV Pfaffenhofen 3:1 (0:1)

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Thomas Nefzger, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Constantin Cosa, Stefan Aust, Alexander Nefzger, Patrick Sturm, Jonas Grundmann, Daniel Seybold – Damjan Knetemann, Christoph Spielberger, Marcel Truntschka, Peter Gschrey

FSV Pfaffenhofen: Maximilian Bleisteiner Tobias Gürtner, Ruben Popa, Tobias Oesterle, Milos Kobilarov, Paolo Cipolla, Jose Maximiliano Andrade Ceballos, Manuel Riebold, Maurice Untersänger, Zakaria Semache, Paul Starzer – Raphael Boser, Philipp Schuler, Dominik Binder, Leander Friedl

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 (20.) – Jose Maximiliano Andrade Ceballos (Elfmeter). 1:1 (46.) – Constantin Cosa. 2:1 (72.) – Constantin Cosa. 3:1 (90.) – Christoph Spielberger.