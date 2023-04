„Der hat einen Ruhepuls von 40“: Nefzger schießt Kammerberg zum Sieg beim Tabellenführer

Als Alexander Nefzger sich den Ball in der Nachspielzeit zum Elfmeter hinlegte, war der große Wurf möglich: Ein Sieg beim FSV Pfaffenhofen, dem Spitzenreiter der Bezirksliga Nord.

Kammerberg – Nefzger zeigte keine Nerven und verwandelte platziert in die linke Ecke zum 2:1. Wenig später legte Jonas Grundmann den Treffer zum 3:1-Endstand nach. Die SpVgg Kammerberg hat damit dem Tabellenführer dessen erste Heimniederlage seit mehr als einem Jahr zugefügt – und dies völlig verdient.

„Wir hatten einen Plan. Wir wollten den Pfaffenhofenern wenig Raum hinter unserer Kette geben, damit sie ihren Speed in der Offensive nicht ausspielen können“, verriet Kammerbergs Trainer Matthias Koston. Die Kammerberger wären allerdings nicht die ersten gewesen, die mit ihrer Spielidee gegen Pfaffenhofen scheitern. Der FSV, die Tormaschine der Liga, war mit 15 Toren in drei Spielen aus der Winterpause gestartet. Im eigenen Stadion hatte die Mannschaft von Gerhard Lösch seit über einem Jahr nicht mehr verloren. Die beeindruckende Heimbilanz in dieser Saison: neun Siege, ein Unentschieden. Doch der Plan der Kammerberger ging auf.

Pfaffenhofen hatte in der ersten Halbzeit aus dem Spiel heraus keine Torchance. Bis auf zwei Abschlüsse nach Standards blieb der FSV harmlos. Anders die Gäste: Sie wurden in der Schlussphase der ersten Halbzeit immer zwingender und jubelten kurz vor Halbzeitpause, weil Maximilian Schaar nach einem schönen Angriff über Florian Machl und Marius Cosa den Fuß hinhielt (44.).

Die Kammerberger wollten die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel überstehen und dann einen Konter setzen. Stattdessen brachten Spielerwechsel Unruhe ins Spiel. Hinzu kam die Rote Karte für Constantin Cosa, der auf eine Provokation unter der Gürtellinie mit einer Beleidigung reagierte – und dafür vom Platz musste (70.).

Pfaffenhofen blieb dennoch über weite Strecken ungefährlich, die erste Strafraumaktion nutzte Dominik Binder allerdings zum Ausgleich (81.). Die Gäste ließen sich aber nicht schocken. Nach einem Foul an Jonas Grundmann stellte Nefzger die Weichen per Strafstoß auf Sieg. Koston schaut normalerweise bei Elfern weg, dieses Mal nicht. „Ich war sicher, dass Alex trifft. Der hat einen Ruhepuls von 40.“ Er sollte recht behalten. (stm)

Stenogramm

FSV Pfaffenhofen - SpVgg Kammerberg 1:3 (0:1) SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Lukas Ederer, Maximilian Schaar, Florian Machl, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Constantin Cosa, Damjan Knetemann, Stefan Aust, Thomas Nefzger, Alexander Nefzger – Niklas Kiermeier, Christoph Lang, Jonas Grundmann, Daniel Seybold

Zuschauer: 250

Rote Karte: Constantin Cosa (70.)

Tore: 0:1 (44.) – Maximilian Schaar. 1:1 (81.) – Dominik Binder. 1:2 (90.+2) – Alexander Nefzger (Elfmeter). 1:3 (90.+6) – Jonas Grundmann.