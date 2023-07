Mit Kammerberg und Trainer Koston ist zu rechnen: „Ich weiß, was es braucht, um oben zu stehen“

Auf in die neue Saison: Matthias Koston (links) und die SpVgg Kammerberg. © privat

Der SpVgg Kammerberg zeigt sich bereit für die anstehende Bezirksliga-Saison. Mit Königs-Transfer Raqi soll diesmal der große Wurf gelingen.

Kammerberg – Matthias Koston weiß, wie das Fußballgeschäft läuft. Die von ihm trainierte SpVgg Kammerberg spielte in der vergangenen Bezirksliga-Saison eine bärenstarke Frühjahrsrunde. Und selbst wenn es mit Platz vier am Ende nicht zum ganz großen Wurf reichte, war die SpVgg doch irgendwie in aller Munde, denn manche rechnen in der neuen Spielzeit mit der Koston-Elf. Wegen des starken Schlussspurts und weil die Verantwortlichen im Sommer auch auf dem Transfermarkt eine gute Leistung abgeliefert haben.

Kammerberg-Trainer Koston freut sich über gelungenen „Sahnehäubchen“-Transfer Raqi

„Wir haben alle Leute bekommen, die wir wollten“, sagt der Coach. Und am Ende half dann sogar noch der Zufall ein wenig mit, denn Fitim Raqi (zuvor TSV Eintracht Karlsfeld) war der letzte Neuzugang. „Den Kapitän eines Landesliga-Spitzenteams bekommst du auch nicht alle Tage“, schwärmt Koston. „Das war schon das Sahnehäubchen.“

In allzu große Euphorie wollen die Kammerberger dennoch nicht verfallen. „Ich weiß aus Erfahrung, was es braucht, um am Ende ganz oben zu stehen“, tritt Matthias Koston die Euphoriebremse und zählt auf, wovon der Erfolg abhängig sei: Spielglück, wenige Verletzte, richtige Entscheidungen. Nichtsdestotrotz: In Kammerberg könnte etwas heranwachsen – das können selbst die Kammerberger nicht leugnen.

Für Kammerberg bleibt nach Vorbereitung „noch viel Luft nach oben“

Entsprechend namhaft waren die Gegner in der Vorbereitung. Dem Landesligisten FC Schwaig etwa trotzte man ein 2:3 ab, und auch beim 1:3 gegen Karlsfeld zog sich die SpVgg achtbar aus der Affäre. „Dennoch bleibt viel Luft nach oben“, mahnt Koston.

Deshalb hat der Trainer der SpVgg im Kampf um den Aufstieg andere Vereine auf dem Zettel. Die beiden Landesliga-Absteiger ASV Dachau und SE Freising seien fast schon per se Favoriten, aber vor allem mit dem ASV, der in der Abstiegsrelegation gescheitert ist, rechnet der Trainer. „Weil der Umbruch dort fast ausgeblieben ist.“

Und die SpVgg? Muss zur guten Frühjahrs- eine ähnlich erfolgreiche Herbstrunde hinzufügen – dann könnte in der neuen Saison eine Überraschung gelingen. (MATTHIAS SPANRAD)