SpVgg Kammerberg: Premierensieg für Keeper Eisgruber – Torschütze Lask muss verletzt runter

Teilen

Torschütze und Pechvogel: Leander Lask (am Ball) traf für die SpVgg Kammerberg zum 1:0, musste dann aber 20 Minuten vor Schluss mit Verdacht auf Muskelfaserriss vom Feld. © Michalek

Auf diesen Tag musste Markus Eisgruber lange warten. Der Torhüter der SpVgg Kammerberg teilt sich mit Stefan Fängewisch die Einsätze, konnte aber keine seiner Partien in dieser Bezirksliga-Saison gewinnen – bis zu diesem Wochenende.

Kammerberg – Beim 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Manching hat Eisgruber sogar zu null gespielt. „Das freut mich wahnsinnig für Eisi. Es tut ihm gut, es tut der Mannschaft gut“, sagte Spielertrainer Matthias Koston.

Schönspielerei war auf dem holprigen Rasenplatz nicht gefragt, Zweikämpfe und zweite Bälle waren umso wichtiger. „Es war klar, dass es ein absolutes Kampfspiel werden würde“, so Koston. Die Kammerberger waren bestens darauf vorbereitet. Die zweiten Bälle landeten fast ausnahmslos bei der SpVgg, die in der 36. Minute durch Leander Lask in Führung ging. Vorausgegangen war ein Spielzug über Jonas Grundmann und Patrick Sturm. Und der Gast aus Manching? Der blieb bis auf eine Standardsituation insgesamt ungefährlich.

Nach dem Seitenwechsel machten die Kammerberger giftig weiter. Die SVM-Offensive konnte sich nicht entfalten und auch bei Standards nicht gegen die aufmerksame SpVgg-Defensive durchsetzen. Die Platzherren hatten alles im Griff und bekamen in der 63. Minute einen Freistoß aus 26 Metern zugesprochen. Alexander Nefzger beförderte den Ball über die Mauer zum 2:0 in die Maschen – doch noch war viel Zeit auf der Uhr.

Manching erhöhte daraufhin das Risiko, was der Spielvereinigung Räume für Konter eröffnete. Damjan Knetemann und Marius Cosa hatten Möglichkeiten, der dritte Treffer sollte aber nicht mehr fallen. Es blieb beim 2:0. „Die Führung hat uns bei den Witterungsverhältnissen natürlich in die Karten gespielt. Unsere Vorbereitung war sehr gut – trotzdem ist sie nichts wert, wenn du dann verlierst. Aber wir haben es wirklich sehr gut gemacht“, lobte Koston. Der einzige Dämpfer war die verletzungsbedingte Auswechslung von Lask: Der Torschütze musste 20 Minuten vor dem Abpfiff mit Verdacht auf Muskelfaserriss runter. (mst)

SpVgg Kammerberg – SV Manching 2:0 (1:0)

Aufstellung: Eisgruber – Aust, Schaar (64. Eichenseer), A. Nefzger, T. Nefzger – Kiermeier, Villand, Lask (70. Ederer) – Grundmann (55. Dam. Knetemann), Sturm (76. Cosa), Machl

(90.+2 Lang).

Tore: 1:0 Lask (36.), 2:0 A. Nefzger (63.).

Gelbe Karten: Machl, Schaar, Sturm.

Schiedsrichter: Tobias Sommer (SV Fuchstal).

Zuschauer: 50.