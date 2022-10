SpVgg Kammerberg in der Verfolgerrolle – „Können auch aus der Lerchenau was mitnehmen“

Will sein Team gegen den FC Aschheim zum Sieg brüllen: Kammerbergs Spielertrainer Matthias Koston. © hab

An der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga-Nord staut es sich. Die besten fünf Teams liegen jeweils nur einen Punkt auseinander.

Kammerberg – Zweiter ist der SV Nord Lerchenau, der ein Spiel weniger absolviert hat als die Konkurrenten. Bei den Münchnern ist am Sonntag um 14.30 Uhr die SpVgg Kammerberg zu Gast. Die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Koston führt das Verfolgerfeld an und kann mit einem Auswärtssieg die Lücke nach vorne verkleinern.

„Nord steht zurecht dort oben“ , sagt Koston. Der Kammerberger Trainer kennt die Qualitäten des Gegners – und er ist mit Spielern bekannt, die mit ihrer individuellen Klasse Spiele entscheiden können. Koston spielte mit Peter Zeussel und Stephan Hagleitner zusammen. „Das sind Riesenspieler mit wahnsinnig viel Erfahrung.“ Zu dieser Kategorie gehören auch Kapitän Martin Angermeir, mit acht Treffern der beste Lerchenauer Torschütze, sowie Karl-Heinz Lappe. Der ehemalige Zweitliga-Profi war in sieben Spielen sechsmal erfolgreich.

Die Kammerberger müssen sich aber nicht verstecken. Nach einem durchwachsenen Saisonstart stabilisierten sie sich in den vergangenen Wochen. Vor allem in der Fremde läuft es. Vier Siege in sechs Partien bedeuten Platz drei in der Auswärtstabelle. „Wenn wir alles reinwerfen, können wir auch aus der Lerchenau etwas mitnehmen“, sagt Koston. Und weiter: „Wir müssen aber an die Leistungsgrenze gehen. Wenn wir nur ein paar Prozent liegenlassen, werden wir verlieren.“

Die Kammerberger gehen mit einem nahezu unveränderten Kader in das Spiel. Jascha Beck, am vergangenen Wochenende bei der Last-Minute-Niederlage gegen Aschheim über 90 Minuten auf der Bank, fällt aus. Marcel Truntschka kann ebenfalls nicht auflaufen. Alle anderen Spieler sind dabei und werden versuchen, den fünften Sieg in sieben Spielen einzufahren. (stm)