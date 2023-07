SpVgg Kammerberg mit Licht und Schatten – Kiermeier fällt aus

Von: Nico Bauer

Seit rund vier Wochen befinden sich die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg in der Saisonvorbereitung – und derzeit müssen sie reichlich improvisieren.

Kammerberg – Seit rund vier Wochen befinden sich die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg in der Saisonvorbereitung – und derzeit müssen sie reichlich improvisieren. Aktuell fehlen gleich sieben Stammkräfte der vergangenen Runde wegen Verletzungen, weshalb das 1:1 (1:0) im Testspiel am Freitag beim Süd-Bezirksligisten SV Raisting durchaus achtbar ist.

SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston musste das Beste aus der Situation machen, und so bekamen einige junge Spieler die Chance, sich auf Bezirksliga-Niveau zu beweisen. Das gelang teilweise auch ganz ordentlich. Die Partie war jedoch auch wegen der großen Hitze eher zerfahren. „Wahrscheinlich war das Unentschieden am Ende beiden zu wenig“, sagte Koston hinterher.

Patrick Sturm hatte nach einer halben Stunde die in der ersten Hälfte feldüberlegenen Gäste aus Kammerberg in Führung gebracht. Raisting gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich durch David Gretschmann (76.). Die Hausherren machten in dieser Phase viel Druck und wehrten sich erfolgreich gegen die Niederlage.

„Wir haben vier Wochen sehr intensiv trainiert, einige Spieler befinden sich in einem gewissen Loch“, sagte Koston. Er zeigte Verständnis dafür, dass es in diesem Testspiel Licht und Schatten gab. Bitter: Mitte der Woche war die Liste der verletzten Spieler länger geworden. Niklas Kiermeier hat sich die Hand gebrochen. nb