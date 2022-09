SpVgg Kammerberg schlägt Rohrbach – so ein Cosa macht das Leben leichter

Teilen

Constantin Cosa war der Spieler des Spiels in Rohrbach. © Michalek

Was macht die SpVgg Kammerberg eigentlich alle zwei, drei Spieltage? Diese Frage muss sie nach dem 3:0-Erfolg beim TSV Rohrbach erneut beantworten.

Kammerberg – Denn würde das Team von Spielertrainer jede Woche so auftreten wie gestern in Rohrbach, wäre in der Bezirksliga-Tabelle mehr möglich als Platz sechs nach zehn Spieltagen.

Nach der 0:2-Heimniederlage gegen Günzlhofen vor einer Woche waren die Kammerberger auf Wiedergutmachung aus. Spielertrainer Matthias Koston reagierte und stellte sich erstmals in dieser Saison von Beginn an auf. Ob es am 32-Jährigen lag, dass die Kammerberger ein anderes Gesicht zeigten? Jedenfalls stellte Teammanager Klaus Kollmair fest: „Wir waren von der ersten Minute an hellwach. Und Rohrbach hat nicht seinen besten Tag erwischt.“

In der 34. Minute belohnten sich die Kammerberger. Nach einem Pass von Thomas Eichenseer startete Marius Cosa durch. Der Stürmer behielt vor dem Tor die Nerven und vollstreckte zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel legten die Kammerberger nach. Wieder war Cosa involviert. Nach Balleroberung setzte er Jonas Grundmann in Szene, der den Ball aus spitzem Winkel ins Netz beförderte (60.).

Die Gäste waren weiterhin klar besser – und entschieden die Partie in der 69. Minute: Cosa setzte sich nach Zuspiel von Maxi Schaar gegen zwei Rohrbacher durch und stellte auf 3:0.

Danach spielten es die Kammerberger clever runter, Rohrbach hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Der Gastgeber erspielte sich über die gesamte Spielzeit nur eine Halbchance, während die Kammerberger die Führung sogar hätte ausbauen können.

Kollmair lobte nach dem Schlusspfiff allerdings die Teamleistung – und Cosa, den Spieler des Spiels. „Ich hebe normal keine Spieler hervor, aber wenn du an drei Toren beteiligt bist, hast du schon vieles richtig gemacht“, sagte Kollmair. Und weiter: „Heute haben wir uns eindrucksvoll für das Günzlhofen-Spiel rehabilitiert.“ (stm)



Stenogramm

TSV Rohrbach - SpVgg Kammerberg 0:3

TSV Rohrbach: Marco Ziegelmeier, Leon Hagen, Daniel Kremer, Ugur Genc, Michael Humbach, Patrick Busche, Thomas Dauer, Thomas Schwarzmeier, Andreas Maier, Tobias Eules, Hannes Frank – Tobias Thoma, Maximilian Merkl, Alem Husejnovic, Oliver Duchale, Marius Fiederer

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Thomas Nefzger, Thomas Eichenseer, Niklas Kiermeier, Robert Villand, Constantin Cosa, Matthias Koston, Stefan Aust, Alexander Nefzger, Jonas Grundmann – Christoph Spielberger, Darvin Knetemann, Damjan Knetemann

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 (34.) – Constantin Cosa. 0:2 (60.) – Jonas Grundmann. 0:3 (69.) – Constantin Cosa.