SpVgg Kammerberg kann auch schlechte Spiele gewinnen: „Das war ein unverdienter Sieg“

Die hohe Fußballkunst nahm sich gestern in Günzlhofen eine Auszeit, wie auch dieses Bild unterstreicht. © Dieter Metzler

Die SpVgg Kammerberg stolperte nicht und hat beim abstiegsbedrohten VSST Günzlhofen am gestrigen Sonntag mit 2:1 gewonnen.

Kammerberg – Allerdings auf eine Art und Weise, die dem neuen Tabellenvierten der Bezirksliga Nord nicht gefiel. Spieler und Trainer waren vor allem vom eigenen Auftritt in der ersten Halbzeit geradezu erschrocken. „Wir haben uns in der Pause angeschaut und waren uns einig, dass das überhaupt nichts war“, berichtete Trainer Matthias Koston. Zur Wahrheit gehört aber auch: Seine Mannschaft ist in der Lage, schlechte Spiele zu gewinnen.

Schon die ersten Minuten zeigten, dass die Kammerberger nicht wirklich auf dem Platz waren. „Das hatte etwas von einem gemütlichen Wochenendausflug“, sagte Koston. Der limitierte Gegner war engagierter und ging folgerichtig in der 13. Minute durch Kelvin Gomez in Führung. „Hat er gut gemacht“, kommentierte Koston den Treffer. Lange hielt die Führung allerdings nicht, denn Jonas Grundmann fasste sich aus 25 Metern ein Herz und zimmerte den Ball in den Winkel (14.). „Ein Traumtor und unsere einzige gute Aktion im Spiel“, so Koston. In der Kabine wurde es dann lauter.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste, Günzlhofen blieb aber das Team mit den besseren Chancen – trotz der Gelb-Roten Karte für Qendrim Beqiri, der wenige Minuten nach einem gelbwürdigen Foul wegen Meckerns Gelb-Rot sah (64.).

Die beste Chance für Günzlhofen hatte Michael Zach per Elfmeter, doch SpVgg-Keeper Stefan Fängewisch parierte (75.). In der 83. Minute rächte sich dies: Thomas Nefzger kam 16 Meter vor dem Tor an den Ball, traf flach neben den Pfosten und sicherte Kammerberg damit drei Punkte.

Koston: „Wir müssen ehrlich sein. Das war ein unverdienter Sieg, weil Günzlhofen die besseren Chancen hatte. Wir waren in der ersten Halbzeit ideenlos und lustlos, in der zweiten bemüht, es kam aber nichts dabei rum.“ stm

Stenogramm

VSST Günzlhofen - SpVgg Kammerberg 1:2 (1:1) SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Lukas Ederer, Maximilian Schaar, Florian Machl, Niklas Kiermeier, Robert Villand, Damjan Knetemann, Stefan Aust, Jonas Grundmann, Thomas Nefzger, Alexander Nefzger – Thomas Eichenseer, Christoph Lang, Christoph Spielberger Zuschauer: 80 Gelb-Rote Karte: Qendrim Beqiri (66.) Tore: 1:0 (13.) – Kelvin Gomez. 1:1 (14.) – Jonas Grundmann. 1:2 (83.) – Thomas Nefzger.