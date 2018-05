Kammerberg: Erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte

Malle und Schön verabschieden sich mit Toren gegen Erding

von Moritz Stalter schließen

Die SpVgg Kammerberg hat der erfolgreichsten Saison ihrer Vereinsgeschichte mit einem 3:1-Sieg beim TSV Erding am letzten Spieltag die Krone aufgesetzt. „Das hat heute richtig Spaß gemacht – vor allem in der ersten Halbzeit“, sagte Spielertrainer Manuel Haupt, „denn in den ersten 45 Minuten haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle.“

Schon vor der Partie war sicher, dass die Kammerberger die Saison auf dem dritten Platz beenden werden. Da sie sich mit einem dieser Platzierung angemessenen Ergebnis verabschieden wollten, machten sie von der ersten Minute an Druck. „Wir haben die Erdinger in deren Hälfte eingeschnürt und schöne Tore geschossen“, lobte Haupt. Zwei der von ihm angesprochenen Treffer fielen früh und schnell hintereinander. In der vierten Minute traf Markus Zacherl, nachdem die SpVgg den Ball im Mittelfeld gewonnen und dann schnell umgeschaltet hatte. Eine Minute später lag der Ball zum zweiten Mal im Netz des Erdinger Tores, weil Martin Schön nach einem Steilpass von Nick Dehler, den Christian Schmeizl durchlaufen ließ, zum 2:0 verwandelte. Für Schön, der in der kommenden Saison für den Landesligist SE Freising auf Torejagd gehen wird, war es das 23. Saisontor. Mit dieser Ausbeute belegte er am Ende den dritten Platz in der Torjägerliste der Bezirksliga Nord.

Nach dem schnellen Doppelschlag ließen die Kammerberger den Gegner laufen, weil sie den Ball sicher durch die eigenen Reihen passten. Aus dem spielerischen Übergewicht resultierten Chancen, weitere Tore fielen vor der Pause aber nicht. „Wir haben es sehr gut gespielt, der letzte Pass war aber zu verschnörkelt“, so Haupt.

Kammerberg verlor nur in der Viertelstunde nach dem Seitenwechsel den Zugriff. Diese Schwächephase nutzte Erding in der 48. Minute durch Kaan Cay zum Anschlusstreffer. Nach einer Stunde war die Spielvereinigung aber wieder im Spiel. Eine von drei, vier guten Chancen nutzte Marcus Malle zum 3:1-Endstand (68.). Es fehlte nur noch ein Tor von Christian Schmeizl, der die Spielvereinigung wie Schön und Malle nach der Saison verlässt, der Kapitän traf aber nicht. Das trübte den Eindruck, den die Kammerberger in dieser Saison hinterließen, aber nicht. „Wir wollten gewinnen – und das mit einem schönen Spiel. Das haben wir geschafft“, freut sich Haupt. stm

Stenogramm

TSV Erding - SpVgg Kammerberg 1:3 (0:2)

TSV Erding: Timo Dörhöfer, Maximilian Buchauer, Mehmet Cay (26. Matthias Kurz), Sebastian Sattelmayer, Paul Bucher, Markus Egner (80. Christian Baumgartner), Eddy Ryan, Marco Bertsch, Sebastian Herrmann, Kaan Cay (67. Renato Smolcic), Marcel Geigerseder

SpVgg Kammerberg: Fabian Köppl, Tim Bürchner, Linus Scherer, Thomas Eichenseer, Nick Dehler (46. Stefan Palme), Jascha Beck, Giacinto Sibilia (46. Roland Lintner), Christian Schmeizl, Martin Schön, Markus Zacherl, Manuel Haupt (46. Marcus Malle)

Schiedsrichter: Wolfgang Widl

Zuschauer: 50

Tore: 0:1 (4.) – Markus Zacherl. 0:2 (5.) – Martin Schön. 1:2 (48.) – Kaan Cay. 1:3 (68.) – Marcus Malle.