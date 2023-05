Schönes Wochenende? SpVgg Kammerberg will heute in Aschheim ihren Lauf fortsetzen

13 Punkte aus den letzten fünf Spielen holte die SpVgg Kammerberg. Können sie gegen den FC Aschheim ihre gute Form bestätigen? © Dieter Metzler

Vier Siege und ein Remis hat die SpVgg Kammerberg zuletzt eingefahren. Am heutigen Freitagabend trifft der Tabellenvierte auf den FC Aschheim.

Kammerberg – In den vergangenen fünf Spielen hat die Spielvereinigung mehr Punkte gesammelt, als jedes andere Team der Bezirksliga Nord. Und dennoch will der Tabellenvierte am heutigen Freitag beim FC Aschheim eine Reaktion zeigen. „Wir haben in Palzing nicht gut gespielt“, sagt Trainer Matthias Koston über das 1:1 gegen das Schlusslicht am vergangenen Wochenende.

Kammerberg rutschte in der Tabelle hinter den FC Schwabing zurück auf Platz vier, die Minimalchance auf den Aufstiegsrelegationsplatz bei nun acht Punkten Rückstand ist noch kleiner geworden. Doch Platz drei ist weiterhin realistisch–und damit die Einstellung der besten Kammerberger Saison in der Bezirksliga (2017/18).

„Schwabing ist zwar stark, aber wir werden das Ziel nicht aufgeben“, so Koston. Nach dem Schlafwagenfußball im Spiel gegen Palzing überzeugten die Kammerberger Spieler ihren Trainer in den beiden Trainingseinheiten dieser Woche. Der ein oder andere hat sich einen Platz im Team verdient. „Wir werden sicherlich ein wenig rotieren“, sagt Koston.

SpVgg Kammerberg: Die Mannschaft von Matthias Koston will Revanche für die knappe Hinspiel-Niederlage

Dreimal muss er auf jeden Fall wechseln, denn Torhüter Markus Eisgruber (Urlaub), Stefan Aust (Muskelfaserriss) und Florian Machl (Außenbandriss) werden die Partie in Aschheim auf jeden Fall verpassen. An das Hinspiel (0:1) erinnert sich Koston noch genau. „Die Aschheimer waren ein sehr unangenehmer Gegner. Es war ein Duell auf Augenhöhe, ein klassisches 0:0-Spiel“, so der SpVgg-Trainer.

Doch mit der letzten Aktion erzielte Aschheims Milorad Stanojevic den entscheidenden Treffer. Knapp die Nase vorne hatte Aschheim auch in der Tabelle bis vor wenigen Wochen. Dann starteten die Kammerberger ihren Lauf mit 13 Punkten aus fünf Spielen, während Aschheim fünfmal in Serie verlor – unter anderem gegen die Kellerteams aus Untermenzing (3:6) und Günzlhofen (1:3).

Wenn beide Teams am heutigen Freitag ins Spiel gehen, haben die Kammerberger zwölf Punkte Vorsprung. Dabei soll es aus Sicht der Gäste mindestens bleiben. Koston: „Mit einem Sieg – oder auswärts auch einem Unentschieden – am Freitagabend wird das Wochenende deutlich schöner.“ Bei einer Niederlage ist das Gegenteil der Fall. (stm)