SpVgg Kammerberg: Respekt vor dem Ex-Mitspieler

Koston-Elf trifft auf Schwabing und Sibilia

Von Moritz Stalter

Als Synonym für Leistungssteigerung würde momentan ein Club der Bezirksliga Nord taugen: Die SpVgg Kammerberg.

Kammerberg – In der Hinrunde hatte der Tabellenneunte nach fünf Spieltagen nur drei Zähler auf dem Konto, in der Rückrunde holten die Kammerberger gegen die gleichen Gegner zehn Punkte, davon neun in den drei Partien nach der Winterpause. Am Sonntag will die Elf von Spielertrainer Matthias Koston beim FC Schwabing nachlegen.

„Wir sind mit drei Siegen aus der Winterpause gestartet. Das ist gut, aber wir wollen unseren Lauf fortsetzen“, sagt Koston. Und weiter: „Wir haben uns defensiv stabilisiert. Aber wir dürfen nicht nachlassen, sondern müssen weiterhin in jedem Spiel alles reinhauen.“ An das Hinspiel gegen Schwabing erinnert sich der Kammerberg-Coach auch deshalb gerne zurück, weil seine Mannschaft beim 2:0-Erfolg erstmals zu null spielte. Und das, obwohl der Gegner mit Gia Sibilia einen Top-Torjäger in seinen Reihen hat. Der 31-Jährige ist in Kammerberg kein Unbekannter. Er lief sechs Spielzeiten lang für die Spielvereinigung auf absolvierte dort seine erfolgreichste Spielzeit: 2014/15 erzielte er in der Bezirksliga 18 Treffer für den damaligen Aufsteiger.

An diese Ausbeute kam er danach nicht mehr heran, bis zum Wechsel. In Schwabing fand Sibilia zu alter Stärke zurück und in der laufenden Saison wackelt sein persönlicher Torrekord. Aktuell belegt er Angreifer mit 13 Toren in 17 Einsätzen den zweiten Platz der Torjägerliste hinter Pfaffenhofens Maxi Ceballos (14 Treffer). „Schwabing ist ein spielstarkes Team mit einem sehr guten Torjäger“, sagt Koston. „Es wird wie im Hinspiel auf Kleinigkeiten ankommen“, so der Spielertrainer vor dem Duell. (Moritz Stalter)