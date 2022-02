„Wir wussten, dass es schwer wird“ - Kammerbergs Coach Koston will Herzschlag-Finale vermeiden

Das Ziel der SpVgg Kammerberg ist klar definiert. Nach einer durchwachsenen Hinserie will Coach Matthias Koston den Klassenerhalt schaffen - vor dem letzten Spieltag.

Kammerberg – Konstant inkonstant spielt die SpVgg Kammerberg in dieser Saison. Der Fußball-Bezirksligist von der Dachauer Landkreisgrenze schaffte es in der Herbstserie nicht, über einen längeren Zeitraum seine Bestleistung abzurufen, er überwinterte so auf dem Abstiegsrelegationsplatz elf.

Was mit der Mannschaft möglich wäre, beweisen die Kammerberger an guten Tagen. Sie halten dann mit den besten Teams der Liga mit. Doch an den schlechten verlieren sie gegen die Konkurrenz im Tabellenkeller – teilweise sogar deutlich. „Dass wir so wenige Punkte haben, ist selbst verschulet“, sagt Trainer Matthias Koston, der im vergangenen Sommer die Abgänge seiner Top-Offensivleute verkraften musste. „Wir müssen die Situation annehmen.“

Am Finalwochenende ist die SpVgg spielfrei

Auf einen Showdown am 21. Mai haben die Kammerberger keine Lust. Verständlich, denn wenn in der Bezirksliga Nord die letzten Entscheidungen fallen, muss die Spielvereinigung zuschauen.

„Das schlechteste Szenario wäre, wenn wir dann noch zittern müssten. Wir wollen deshalb dafür sorgen, dass am vorletzten Spieltag alles klar ist“, sagt Koston. Er und seine Mannschaft steigen am 13. März mit dem Heimspiel gegen den FSV Pfaffenhofen in den Bezirksliga-Saisonendspurt ein. Elf Spiele haben die Kammerberger noch, um den angestrebten direkten Klassenerhalt zu schaffen.

Aussetzer sind in der Frühjahrsrunde tabu

Total-Blackouts wie die 0:4-Niederlage beim Tabellenvorletzten Palzing darf sich die Spielvereinigung nicht mehr erlauben. Mehr Punkte als in der Frühphase dieser Spielzeit müssen es außerdem werden, wobei die Leistung Ende Juli 2021 noch gestimmt hatte. Im ersten Saisonspiel bei der SpVgg Feldmoching erkämpften sich die Kammerberger durch einen späten Treffer von Willi Ampenberger ein 1:1-Remis.

Damals war es schwer, das Ergebnis zu deuten, doch mittlerweile wissen Koston und seine Spieler, dass sie damals gegen ein Topteam gepunktet haben. Feldmoching gehört zu den besten Teams der Liga und steht momentan auf dem dritten Platz.

Prestigepleite gegen ASV war ein Highlight

Für die Kammerberger folgte die 2:4-Niederlage gegen den ASV Dachau. „Das Spiel gegen den ASV war eines der Highlights. Beide Teams waren in Bestbesetzung angetreten – und wir haben voll dagegengehalten. Es ging hin und her. Wir waren nah an der Überraschung dran“, blickt Koston zurück.

Die Spielvereinigung war kurz davor, dem großen Meisterschaftsfavoriten ein Unentschieden abzutrotzen. Durch zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit standen die Kammerberger am Ende aber dann doch mit leeren Händen da. Es war nicht das erste und einzige Mal, dass späte Gegentreffer die SpVgg Kammerberg Punkte gekostet haben.

Abgang von Streit und Waas wirkte sich aus

Dass die Kammerberger Zeit brauchen würden nach den Sommer-Abgängen von Toptorjäger Robin Streit (TSV Schiltberg) und dem pfeilschnellen Sebastian Waas (FSV Pfaffenhofen) hat nicht überrascht. Die beiden Offensivleute hatten so manches Spiel im Alleingang entschieden. Streit erzielte in den vergangenen zwei Spielzeiten 38 Tore, Waas brachte es im gleichen Zeitraum auf 29 Treffer. Das Duo erzielte so mehr als die Hälfte aller Kammerberger Tore in diese Abschnitt. Diese Lücke zu füllen, war unmöglich.

Hinzu kam der Wechsel von Gia Sibilia zum Konkurrenten FC Schwabing. Der Stürmer hatte in den vergangenen Jahren zwar wenig gespielt, hätte der SpVgg aber weitergeholfen. Nun knipst er für die Münchner – und steht mit zwölf Treffern auf Rang zwei der Torschützenliste der Bezirksliga Nord.

„Wir wussten, dass es schwer wird. Die Spieler müssen sich entwickeln. Dazu gehört auch, dass wir die Fehler minimieren. Das braucht einfach Zeit“, sagt Koston. Auf die knappe Niederlage gegen den ASV Dachau folgten drei weitere Pleiten, wobei die Kammerberger sich gegen Jetzendorf und Pfaffenhofen teuer verkauft haben. Es fehlte nie viel, nach fünf Spieltagen stand aber nur ein Punkt auf der Habenseite.

Druck wird nach dem Fehlstart immer größer

Der ersten Saisonsieg, ein 7:1 gegen den stark gestarteten Aufsteiger SV Nord Lerchenau, hätte der Wendepunkt sein können. Doch den Schwung raubte sich die Spielvereinigung durch ihre wohl schlechteste Saisonleistung; bei der 0:4-Pleite in Palzing wollte so gar nichts funktionieren.

Danach gab es Siege und Niederlagen im Wechsel. Ende September schien Kammerberg in der Saison angekommen zu sein. In Eching und gegen den FC Alte Haide gelangen erstmals zwei Siege in Folge. Auch das 1:1 beim wiedererstarkten SV Dornach war ein gutes Resultat, obwohl ein später Gegentreffer mal wieder Punkte gekostet hat.

Fatale Gegentorflut in den Schlussminuten

„Wir haben zu viele teuer bezahlte Gegentore in den Schlussminuten kassiert. Ohne die würde es deutlich besser aussehen“, bilanziert Koston. Aus den letzten fünf Spielen vor der Winterpause holten die Kammerberger nur vier Punkte, wobei der Abschluss gegen den Spitzenreiter Jetzendorf (1:1) ein weiterer Höhepunkt auf Kostons Liste war. „Wir waren mit einem Rumpfkader dort, haben es taktisch aber super gemacht. In dem Spiel hat man gesehen, dass die Jungs auf einem tollen Niveau spielen können“, so der SpVgg-Trainer.

Er arbeitet in der Vorbereitung mit seinen Spielern daran, die optimale Leistungsfähigkeit häufiger zu erreichen. Mathias Treffer (SC Inhauser Moos) und Florian Rangosch (MTV München) haben den Verein in der Winterpause verlassen, alle anderen Spieler werden in den kommenden eineinhalb Monaten in der Vorbereitung schuften.

Spielerkader wurde in der Pause nicht ergänzt

Neuzugänge gibt es in Kammerberg nicht. „Wir stellen unseren Kader so zusammen, dass wir ein Jahr damit zufrieden sind“, so Koston. Die Abgänge tun weh, doch mehr Einsatzzeit konnte der Trainer den beiden Talenten nicht garantieren. Dennoch hätte sich Koston gewünscht, dass Treffer nach seiner Zusage Wort gehalten hätte. „Er hatte eigentlich zugesagt, drei Wochen später aber gesagt, dass er doch wechseln möchte“, so der SpVgg-Coach.

Wie es anders geht, machte Lukas Schmitt vor. Der Offensivspieler wechselt im Sommer zum Kreisligisten SV Niederroth, um dort im Kreis einiger Freunde seine Karriere ausklingen zu lassen. „Lukas ist ein kommunikativer Typ. Er ist früh auf mich zugekommen und hat mir gesagt, dass es die Chance gibt, in Niederroth mit seinen Kumpels zusammenzuspielen. Das verstehe ich“, sagt Koston. Er kennt Schmitt aus der gemeinsamen Zeit beim ASV Dachau, beide sind 31 Jahre alt. „Lukas ist ein Typ, bei dem der Handschlag noch zählt. So geht es. Ich hätte ihn trotzdem gerne weiterhin in Kammerberg gesehen.“

Schnell wieder an den Zweikampf gewöhnen

Seit einer Woche bereiten sich die Kammerberger vor auf die verbleibenden Spiele in der Bezirksliga Nord. „In den ersten Spielen geht es darum, wieder reinzukommen und sich an die Zweikämpfe zu gewöhnen. Da freuen sich alle drauf“, so Koston. Aktuell fehlen vier Spieler wegen Corona-Infektionen. „Sie sollen erst wieder kommen, wenn die Untersuchungen der Lunge und des Herzens ergeben, dass alles okay ist. Wir wollen da kein Risiko eingehen“, so Koston.

Schwierigkeiten gibt es bei der Organisation der Testspiele. Diese finden oft nicht auf den vereinseigenen Anlagen statt, weil, wie im Fall Kammerberg, ein Kunstrasenplatz fehlt. Corona hat den Aufwand erhöht. So wurde der Test gegen Raisting verlegt, weil der eigentliche Spielort Andechs absagte. „Sie konnten die Corona-Richtlinien nicht erfüllen“, so Koston; mit Pöcking wurde ein alternativer Spielort gefunden. Wenn die Kammerberger auch auf dem Feld so schnell gute Lösungen finden, steigen ihre Chancen auf den Klassenerhalt. Daran arbeiten Koston und seine Spieler in den noch fünf Testspielen bis zum Ligastart gegen Pfaffenhofen am 13. März. (MORITZ STALTER)

Stenogramm

Die SpVgg Kammerberg bestreitet vor dem Punktspielstart am Sonntag, 13. März, folgende Vorbereitungsspiele

Samstag, 5. Februar, 12 Uhr: SV Raisting - SpVgg Kammerberg

Mittwoch, 9. Februar, 19.15 Uhr: SV Sulzemoos - SpVgg Kammerberg

Samstag, 12. Februar, 13 Uhr: SC Unterpfaffenhofen - SpVgg Kammerberg

Mittwoch, 16. Februar, 19.30 Uhr: SC Fürstenfeldbruck - SpVgg Kammerberg

Sonntag, 27. Februar, 17 Uhr: DJK SV Altdorf - SpVgg Kammerberg

Punktspielstart

Sonntag, 13. März, 15 Uhr: SpVgg Kammerberg - FSV Pfaffenhofen.

