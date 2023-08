SpVgg Kammerberg kündigt SE Freising heißen Fight an: „Wir werden alles reinwerfen“

Teilen

Jonas Grundmann und die SpVgg Kammerberg reisen am Dienstagabend nach Freising. © Johannes Traub (www.fupa.net/oberbayern)

Die Bezirksliga Nord ist in dieser Saison äußerst attraktiv, was auch an den Absteigern ASV Dachau und SE Freising liegt. In Freising ist die SpVgg Kammerberg am Dienstag zu Gast.

Kammerberg – Die Kammerberger haben sich mit dem 5:0-Erfolg gegen ihren Lieblingsgegner SV Nord Lerchenau den Frust von der Seele geschossen. Trainer Matthias Koston hatte eine Reaktion auf den verkorksten Saisonstart angekündigt und die Grundordnung seiner Mannschaft verändert. Seine Gedanken dahinter wollte er zunächst nicht teilen, dann schwenkte er um. „Ach, was soll’s, der Schmidbauer war ja eh da und hat alles gesehen“, sagte Koston.

Koston will sich vor Spiel gegen SEF nicht auf System festlegen

Alexander Schmidbauer, seit dieser Saison Coach der Freisinger, dürfte also registriert haben, dass die Kammerberger im Mittelfeld nicht mit einem Sechser und zwei Achtern agierten, sondern mit einer Raute. So räumte Robert Villand ab, davor spielten die beiden Achter Maxi Schaar und Thomas Eichenseer und auf der Zehn Fitim Raqi. „Fitim hat sich mit der Absicherung frei entfalten können“, so Koston.

Was sich gegen den SV Nord bewährt hat, muss aber gegen Freising nicht der Fall sein, denn von Freising dürfte mehr Gegenwehr kommen als vom SV Nord. „Mal schauen, wie wir auflaufen werden“, sagt Koston. Gut für ihn, dass beide Systeme funktionieren können.

„Wir werden aber alles reinwerfen und versuchen, uns einen Punkt zu erarbeiten.“

Der Kammerberger Coach hat seine Hausaufgaben ebenfalls gemacht und den SEF unter die Lupe genommen. „Sie bringen Erfahrung gepaart mit jungen Wilden auf den Platz“, so Kostons Urteil. Zur Abteilung Erfahrung gehört Verteidiger Michael Schmid. Der 38-Jährige ist seit 2004 Stammspieler bei den Freisingern. Weiter vorne bringt Rückkehrer Mesut Toprak (Attaching) neben Erfahrung eine Menge Qualität mit. Christian Schmuckermeier und Julian Kristo gehören zur jüngeren Generation. Mit jeweils zwei Treffern sind sie die erfolgreichsten Torschützen des Absteigers, der mit sechs Punkten aus zwei Spielen perfekt gestartet ist.

„Die Freisinger sind einer der Favoriten, aber natürlich haben auch sie Schwächen“, sagt Koston. Welche er ausgemacht hat, verrät er nicht. „Wir werden aber alles reinwerfen und versuchen, uns einen Punkt zu erarbeiten“, so der SpVgg-Coach. Mit einer Leistung wie gegen den SV Nord ist sogar der zweite Saisonsieg möglich. (MORITZ STALTER)