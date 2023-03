Vom Winde verweht: Kammerberg schlägt Neuperlach dank direkt verwandelter Ecke

Mit dem Wind mischte sich am Samstag eine dritte Partei in das Aufeinandertreffen zwischen dem Bezirksligisten SpVgg Kammerberg und dem SV Neuperlach München ein.

Kammerberg – Aus dem Duell wurde praktisch ein Triell. Dieses entschieden die Kammerberger für sich, weil Thomas Eichenseer den Wind zu seinem Freund machte. Die direkt verwandelte Ecke des Co-Spielertrainers zum 1:0 sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. Die Witterung hatte großen Einfluss auf das Spiel am Samstag.

„Kontrollierte Bälle hinter die Kette waren nicht möglich“, sagte SpVgg-Trainer Koston. Auch Standards – an denen es nicht mangelte – landeten nicht immer dort, wo sie sollten. Die Lösung lag im Kombinationsspiel. „Wenn schnell und flach gespielt wurde, sind gute Dinge entstanden. Das war aber eher selten der Fall“, so Koston.

Es war eine zähe Angelegenheit. Neuperlach hatte die erste Topchance, doch Kammerbergs Keeper Stefan Fängewisch verhinderte glänzend die Führung der Gäste. In der zweiten Hälfte spielten die Kammerberger mit Wind. Und nach einem Pfostenfreistoß von Damjan Knetemann sorgte Eichenseer dann für Jubel (65.). Der Co-Spielertrainer zirkelte einen Eckball so scharf auf den langen Pfosten, dass er sich hinter SVN-Schlussmann Samy Günaydin ins Tor senkte.

Fünf Minuten nach dem Führungstor verlor Kammerberg allerdings den Faden. Fängewisch hatte nun seinen nächsten großen Auftritt. Der Keeper fischte einen Freistoß sehenswert aus dem Kreuzeck und sorgte dafür, dass der Vorsprung bis in die Schlussphase hielt. Da hatten die Kammerberger Konterchancen, die sie allerdings nicht gut ausspielten. Zittern war angesagt, an Fängewisch führte aber kein Weg vorbei. „Heute müssen wir uns bei Fänge bedanken. Er war herausragend“, so Koston, der damit eine Ausnahme machte, denn Einzellob meidet der Trainer normalerweise. (stm)

Stenogramm

SpVgg Kammerberg - SVN München 1:0 (0:0)

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Lukas Ederer, Maximilian Schaar, Florian Machl, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Damjan Knetemann, Stefan Aust, Jonas Grundmann, Thomas Nefzger, Patrick Sturm – Maximilian Richter, Constantin Cosa, Christoph Lang, Daniel Seybold

Tor: 1:0 (65.) – Thomas Eichenseer.