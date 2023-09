SpVgg Kammerberg tritt zuhause gegen SK Srbija München an: „Die sind technisch brutal versiert!“

Teilen

Gegen den ASV Dachau und SV Manching reichte es für die Kammerberger nur jeweils zu einem Remis. © Meyer Jürgen

Die SpVgg aus Kammerberg empfängt zum 8. Spieltag den SK Srbija München. Spielertrainer Matthias Koston findet viel Lob für den Gegner vor dem Spiel.

Kammerberg – Beinahe wäre der SK Srbija München in die Landesliga durchmarschiert, doch in der Aufstiegsrelegation war Endstation. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel in die Nord-Staffel der Bezirksliga. Dort läuft es noch nicht rund. Die SpVgg Kammerberg will am heutigen Samstag (14 Uhr) mit einem Heimsieg dafür sorgen, dass dies vorerst so bleibt.

Der SK Srbija gehörte jahrelang zu den Konstanten der Kreisliga München 3. Dort spielte der Club aus dem Münchner Stadtteil Perlach lange um den Aufstieg mit, der 2022 schließlich gelang. Und auch eine Liga höher zeigte die Mannschaft Topleistungen. Nach Rang zwei in der Bezirksliga Ost musste sich Srbija erst in der Relegation der SpVgg Feldmoching geschlagen geben. Es folgte der Wechsel in die Nord-Staffel. „Sie sind als einer der Mitfavoriten rübergekommen, haben aber einen riesigen Umbruch hinter sich“, sagt Matthias Koston, Spielertrainer der SpVgg Kammerberg.

So ist von den vier besten SK-Torschützen der vergangenen Saison nur David Androsevic übrig geblieben. Und der ist in dieser Spielzeit noch torlos. Auch im Mittelfeld gibt es viele neue Gesichter. Die müssen sich erst noch finden. „Von den Ergebnissen her ist es noch ein Auf und Ab. Aber sie sind individuell stark besetzt und technisch brutal versiert“, so Koston.

„Ich wünsche mir, dass keiner es hinnimmt, wenn er auf der Bank sitzt, sondern im Training eine Reaktion zeigt.“

Doch seine Mannschaft muss sich nicht verstecken. Die Kammerberger haben ebenfalls gute Individualisten in ihren Reihen und sind als Mannschaft einen Schritt weiter. Der Start in diese Saison ist gelungen. Nach sieben Spieltagen hat nur der FC Schwabing mehr Punkte geholt. Allerdings beträgt der Rückstand bereits sieben Zähler. Mehr sollen es nach diesem Spieltag nicht sein. Und da bei der Qualität der Schwabinger kaum mit einem Ausrutscher gegen Schlusslicht Nord Lerchenau zu rechnen ist, sollten die Kammerberger gegen Srbija ihre Hausaufgaben machen.

Mit Niklas Kiermeier und Lukas Ederer kehren zwei Urlauber zurück, der Kader ist also noch breiter aufgestellt. Der Konkurrenzkampf läuft auf Hochtouren. „Im Training am Dienstag hat sich gezeigt, dass viele nicht ganz so zufrieden sind mit ihren Einsatzzeiten“, hat Koston beobachtet. „Ich wünsche mir, dass keiner es hinnimmt, wenn er auf der Bank sitzt, sondern im Training eine Reaktion zeigt.“

Das haben seine Spieler verinnerlicht. Im Heimspiel gegen Srbija soll dieser Konkurrenzkampf die Mannschaft zur Höchstleistung antreiben. (stm)