Schon wieder gegen den Tabellenführer: Kammerberg will den nächsten Spitzenreiter schlagen

Optimistisch nach vorne schaut Kammerbergs Trainer Matthias Koston. © hab

Zum zweiten Mal in Folge trifft die SpVgg Kammerberg auf einen Tabellenführer. Diesmal trifft die Mannschaft von Matthias Koston auf Feldmoching.

Kammerberg – Am vergangenen Wochenende entthronten die Kammerberger den SV Manching, am heutigen Samstag um 13 Uhr geht es gegen den neuen Bezirksliga-Spitzenreiter SpVgg Feldmoching.

Die Kammerberger haben sich durch zwei Siege im Klassement nach vorne geschoben. Mit dem 3:0-Erfolg in Manching zeigten sie, was in ihnen steckt. Doch ausgerechnet in dieser erfolgreichen Phase muss Trainer Matthias Koston sein Team umstellen, denn Thomas Eichenseer wird voraussichtlich und Maximilian Schaar sicher ausfallen. „Maxi ist als Kapitän sehr wichtig, er ist aber privat verhindert“, sagt Koston. Und der Wert Eichenseers für das Team ist ohnehin bekannt. Der Defensivallrounder schießt gefährliche Standards und bringt Fähigkeiten mit, die im SpVgg-Kader rar sind. „Tom ist mit Abstand unser erfahrenster Spieler auf diesem Niveau. Er ist sogar bei 70, 80 Prozent wichtig, weil er ruhig am Ball ist und weiß, wann er das Tempo verschärfen oder auch mal foulen muss“, so Koston. Immerhin: Bei Eichenseer besteht trotz dessen Muskelverletzung eine Resthoffnung.

Unter der Woche im Sparkassenpokal beim TSV Arnbach testete der Spielertrainer eine neu formierte Defensive. Das Ergebnis war eine 3:5-Niederlage nach Elfmeterschießen. „Die komplette Überzeugung fehlt. Es ist natürlich bitter, dass wir jetzt, wo ein funktionierendes Konstrukt gefunden haben, umstellen müssen“, sagt Koston. Er ließ offen, welchen elf Spielern er gegen Feldmoching das Vertrauen schenkt. Sicher ist: „Das ist ein Supergegner. Feldmoching hat in der Offensive eine brutale Qualität und steht in der Defensive sehr gut“, so Koston.

Die Münchner starteten mit zwei Punkteteilungen in Pfaffenhofen und gegen Untermenzing in die Saison, ehe sie bei ihren deutlichen Siegen in Günzlhofen und gegen Rohrbach die Muskeln spielen ließen. Ein Erfolgsgarant ist Neuzugang Triumf Gudaci. Der 22-Jährige war in der vergangenen Spielzeit für den Bayernligisten TSV Dachau 1865 torlos geblieben, für Feldmoching knipste der Stürmer in den ersten vier Ligaspielen fünfmal. Er wird die Kammerberger Defensive fordern. Das weiß auch Koston: „Aber das Spiel fängt bei 0:0 an. Was bisher war, interessiert nicht.“ (stm)