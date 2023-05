Kammerberg siegt wieder – geht da noch mehr als Platz Drei?

Doppeltorschütze: Niklas Kiermeier (dunkles Trikot) steuerte zum 4:1-Sieg gegen den SV Nord Lerchenau zwei Treffer bei. Foto: hab © hab

Die Kammerberger haben ihren postiven Trend fortsetzen können. Wieder einmal gelangen der Koston-Elf dabei mindestens vier Tore gegen den Lieblingsgegner.

Kammerberg – Es bleibt dabei: Die SpVgg Kammerberg kommt mit dem SV Nord Lerchenau bestens zurecht – und die Münchner würden liebend gerne einen großen Bogen um die Spielvereinigung machen. Denn Kammerberg hat auch das zweite Saisonduell mit den Münchnern gewonnen. Der 4:1-Erfolg war außerdem der siebte Sieg in Folge im direkten Vergleich, zum siebten Mal erzielten die Kammerberger dabei mindestens vier Tore.

„Es ist unglaublich“, staunte Matthias Koston, der Spielertrainer der Kammerberger. Er selbst setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 4:1 sorgte er außerdem dafür, dass die Torserie der Kammerberger gegen den SV Nord weiterläuft. „Man hat schon gemerkt, dass die Jungs nach den vergangenen Siegen gegen Nord mit einer Lockerheit und viel Selbstvertrauen ins Spiel gegangen sind“, sagte Koston.

Kammerberg gelang erneut ein deutlicher Sieg gegen die Nord Lerchenauer

Und obwohl der Tabellenfünfte aus der Lerchenau viele Qualitäten mitbringt, war er am Ende erneut chancenlos. Niklas Kiermeier brachte die Kammerberger in der 10. Minute in Führung – und belohnte damit eine starke Anfangsphase der Heimelf. Die Gäste meldeten sich allerdings mit dem Ausgleich durch Martin Angermeir zurück (28.). Kammerberg antwortete allerdings wenig später: Kiermeier erzielte das 2:1 (32.) und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße.

In der Halbzeitpause passten die Kammerberger ihren Plan an. „Wir wollten uns etwas weiter fallen lassen und schauen, was sie uns anbieten“, so Koston. Und die Lerchenauer boten an. Die Spielvereinigung hatte viele Chancen, doch der dritte Treffer ließ auf sich warten – bis Arbnor Segashi eine Zeitstrafe erhielt.

Kammerberg nutzte die Überzahl aus und erhöhte durch Jonas Grundmann auf 3:1 (76.). Das Spiel war damit entschieden, denn den Gästen fiel danach nichts mehr ein. So feierten die Kammerberger den siebten Sieg in Folge im direkten Duell. Der dritte Platz in der Endabrechnung ist bei noch zwei ausstehenden Spielen nach wie vor möglich. (Moritz Stalter)

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Lukas Ederer, Maximilian Schaar, Niklas Kiermeier, Robert Villand, Damjan Knetemann, Jonas Grundmann, Daniel Seybold, Thomas Nefzger, Alexander Nefzger, Christoph Spielberger – Thomas Eichenseer, Leander Lask, Matthias Koston, Darvin Knetemann

Zuschauer: 50

Tore: 1:0 (10.) – Niklas Kiermeier. 1:1 (28.) – Martin Angermeir. 2:1 (32.) – Niklas Kiermeier. 3:1 (76.) – Jonas Grundmann. 4:1 (90.+1) – Matthias Koston.