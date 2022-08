Kammerberg tanzt nur eine Halbzeit: Koston-Elf verliert nach Führung gegen SVN

Teilen

Ärgerlich: Kammerberg-Coach Matthias Koston musste ansehen, wie sein Team die Führung verspielte. © hab

Bis kurz nach der Halbzeitpause hat es so ausgesehen, als könnte die SpVgg Kammerberg beim SVN München punkten.

Kammerberg – Danach erhöhten die Neuperlacher, ein Kandidat für den Landesliga-Aufstieg, die Schlagzahl – und drehten das Ergebnis. Für die Kammerberger bricht trotz der 2:3-Niederlage die Welt nicht zusammen. „Wir haben sehr gut gespielt.

Man muss aber anerkennen, dass die Qualität von Neuperlach ein bisschen höher war“, resümierte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston.

Der Start gehörte den Münchnern. Ante Basic brachte den SVN früh in Führung (3.), doch die Kammerberger Antwort folgte nur sechs Minuten später – durch einen Gegenspieler: Neuperlachs Luka Topic bugsierte den Ball zum 1:1 ins eigene Tor (9.). Obwohl der Gegner mithalf, war der Ausgleich der Gäste verdient. Ohnehin war Koston einverstanden mit dem, was auf dem Rasen passierte. „Es war ein hochwertiges Spiel.“ Und für die Kammerberger kam es noch besser, denn Alexander Nefzger erzielte in der 23. Minute per Strafstoß die 2:1-Führung. Zuvor war Marius Cosa gefoult worden. „Hat er klasse gemacht“, so Koston über Cosas Aktion.

Die Kammerberger durften nach 45 Minuten von drei Punkten träumen. SVN-Trainer Dennis Magro war offensichtlich nicht zufrieden: Er wechselte in der Pause dreimal. Der neue Impuls zeigte sofort seine Wirkung. „Die Neuperlacher sind sehr spielstark und haben vor allem im Zentrum eine hohe Qualität“, musste Kammerbergs Koston feststellen. Der SVN erhöhte das Tempo und brachte die Kammerberger damit in Bedrängnis. Für den Ausgleich brauchte es allerdings den feinen Fuß von Lordan Handanovic. Der versenkte den Ball nach einer Standardsituation mit einem sehenswerten Schlenzer im Kasten (51.).

Auch danach stand SpVgg-Keeper Markus Eisgruber im Fokus. Der Schlussmann hatte beim 0:1 nicht die beste Figur gemacht, nun bewahrte er die Gäste mit zahlreichen starken Paraden vor dem Rückstand. In der 83. Minute war Eisgruber jedoch chancenlos beim Abschluss von Maximilian Ahammer. „Klar, der Gegentreffer ist spät gefallen. In der Summe geht das Ergebnis aber in Ordnung. Sie hatten die besseren Chancen“, so Koston nach intensiven 90 Minuten. (Moritz Stalter)

SVN München – SpVgg Kammerberg 3:2 (1:2)

SVN München: Niklas Pfister, Baran Sagiroglu, Enes Kiran, Luka Topic, Adrian Kohsiek, Kerem Tokdemir, Napel Alex, Ekrem Kardesoglu, Ante Basic, Rudi Gerhartsreiter, Lucas Cyriacus – Miguel Fantl, Darius Awoudja, Maximilian Ahammer, Julien Santana-Mielke, Lordan Handanovic

SpVgg Kammerberg: Markus Eisgruber, Maximilian Schaar, Thomas Nefzger, Jascha Beck, Thomas Eichenseer, Niklas Kiermeier, Robert Villand, Constantin Cosa, Alexander Nefzger, Jonas Grundmann, Daniel Seybold – Christoph Spielberger, Peter Gschrey, Patrick Sturm

Zuschauer: 70

Tore: 1:0 (3.) – Ante Basic. 1:1 (9.) – Eigentor. 1:2 (23.) – Alexander Nefzger (Elfmeter). 2:2 (51.) – Lordan Handanovic. 3:2 (82.) – Maximilian Ahammer.