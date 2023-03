SpVgg Kammerberg verliert letzten Test gegen Raisting: Kontrollverlust in Hälfte zwei

Teilen

Die SpVgg Kammerberg hat ihren letzten Test vor dem Wiederauftakt in der Bezirksliga Nord verloren.

Kammerberg – Beim 1:2 (1:0) gegen den SV Raisting konnten die Kammerberger nach dem Seitenwechsel nicht an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen.

Die SpVgg startete mit einer Elf in ihre Generalprobe, die so auch am kommenden Samstag gegen den SV Manching auf dem Platz stehen könnte, wobei Co-Spielertrainer Thomas Eichenseer zunächst draußen blieb und sich mit den Reservespielern aufwärmte. Winterneuzugang Florian Machl spielte von Anfang an und brachte sein Team in der neunten Minute in Führung – sein zweiter Treffer in der Vorbereitung. Davor und danach war die Elf von Spielertrainer Matthias Koston überlegen. Sie hatte mehr und die besseren Chancen, bis zur Pause änderte sich am Spielstand allerdings nichts.

Nach dem Wechsel steigerte sich der Süd-Bezirksligist aus Raisting. Die Mannschaft von Johannes Franz, den Koston vom gemeinsamen Trainerlehrgang kennt, übernahm die Kontrolle. Die Kammerberger hatten auf dem holprigen Rasen Probleme, ihr Spiel aus der Defensive konzentriert aufzubauen. „Das war so nicht geplant“, sagte Eichenseer.

Raisting meldete sich in der 56. Minute durch Markus Riedl zurück, bevor Andreas Heichele die Begegnung mit seinem Treffer zugunsten der Gäste drehte (61.). Den Kammerbergern gelang es danach nicht mehr, Druck aufzubauen und den Gegner vor größere Probleme zu stellen. Zittern müssen die Kammerberger Fußballer trotz der 1:2-Niederlage vor dem Bezirksliga-Auftakt am kommenden Samstag aber nicht. Dafür ist die Koston-Mannschaft zu gefestigt. (stm)