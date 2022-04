SpVgg Kammerberg: Spielertrainer Koston warnt vor der Erfahrung des TSV Rohrbach

Visiert den vierten Sieg nach der Winterpause an: Kammerbergs Spielertrainer Matthias Koston. © Riedel



Am Freitagabend (17:45 Uhr) ist die SpVgg Kammerberg zu Gast beim TSV Rohrbach. Das Team um Spielertrainer Matthias Koston will den Aufwärtstrend fortsetzen.

Kammerberg – Nur das Wetter konnte die SpVgg Kammerberg stoppen. Am vergangenen Wochenende wollten die Kammerberger ihren vierten Sieg nach der Winterpause einfahren, doch der Schnee durchkreuzte den Plan von Spielertrainer Matthias Koston und seiner Mannschaft. Am heutigen Freitag (17.45 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel beim TSV Rohrbach weiter. Beide Teams sind punktgleich und stehen an der Schwelle zu den Abstiegsrelegationsplätzen. Es steht viel auf dem Spiel.

Fair Play wird groß geschrieben, denn für die ungewöhnliche Terminierung gibt es einen schönen Grund: SpVgg-Torhüter Stefan Fängewisch heiratet am Wochenende. „Wir haben vor einiger Zeit angefragt. Rohrbach war total unkompliziert, obwohl sie Heimrecht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Ein großes Dankeschön dafür“, erzählt Koston. Scharmützel haben beide Clubs nicht nötig, denn man kennt und schätzt sich. Rohrbach spielt seit acht Jahren ununterbrochen in der Bezirksliga. Kammerberg ist seit 2014 dabei. In der Tabelle liegen beide Teams häufig nah beieinander, auch in dieser Saison.

„Als ich in die Liga gekommen bin, hieß es schon: Auf den Humbach und den Kaindl muss man aufpassen. Die beiden haben mittlerweile wahrscheinlich mehr Bezirksliga-Erfahrung als meine komplette Mannschaft.“

Während die Kammerberger immer wieder ihre besten Spieler abgeben müssen und dafür junge Talente an das Niveau heranführen, sind die Rohrbacher Schlüsselspieler wie Michael Humbach und Dominik Kaindl schon seit Jahren dabei. „Als ich in die Liga gekommen bin, hieß es schon: Auf den Humbach und den Kaindl muss man aufpassen. Die beiden haben mittlerweile wahrscheinlich mehr Bezirksliga-Erfahrung als meine komplette Mannschaft“, berichtet Koston.

Kammerberg setzt auf jüngere Akteure. Leander Lask, Christoph Spielberger und Marcel Truntschka gehören dazu, fehlten aber in den vergangenen Wochen verletzt. „Sie trainieren wieder und könnten. Vielleicht reicht es bei dem ein oder anderen für den Kader“, sagt Koston, der nicht viel verändern wird. (Moritz Stalter)