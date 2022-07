SpVgg Kammerberg überzeugt gegen Allershausen - Generalprobe in Raisting

Niklas Kiermeier erzielte einen Treffer beim Kantersieg gegen Allershausen. © Lehmann

Ergebnisse in Vorbereitungsspielen sind mit Vorsicht zu genießen. War der Gegner komplett? In welchem Zustand befindet er sich? Es ist nicht einfach, die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Kammerberg - Freude ist dennoch erlaubt, wenn die eigene Mannschaft 6:0 gewinnt – so wie die SpVgg Kammerberg gegen den TSV Allershausen. Der Bezirksligist aus Kammerberg war gegen das Kreisliga-Team aus Allershausen in der ersten Halbzeit klar überlegen.

„Wir waren sicher im Aufbau, haben sehr gut den Ball laufen lassen und immer wieder gute Aktionen nach vorne gefunden“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. Seine Mannschaft erspielte Chance um Chance - und war konzentriert im Abschluss. Jonas Grundmann eröffnete in der 12. Minute den Torreigen. Marius Cosa (25.) erhöhte auf 2:0, ehe die Kammerberger kurz vor der Halbzeitpause so richtig in Fahrt kamen. Patrick Sturm mit zwei Treffern (40./42.) und Niklas Kiermeier (44.) machten den Deckel auf sehr gute 45 Minuten. Mit der 5:0-Führung im Rücken drosselten die Kammerberger nach dem Seitenwechsel das Tempo. Dennoch schnürte Cosa mit dem 6:0 (56.) – gleichzeitig der Endstand – seinen Doppelpack.

„Mich freut, dass die Stürmerreihe getroffen hat“, so Koston über Sturm, Cosa und Grundmann. Und weiter: „Ich bin sehr zufrieden, weil wir viele Sachen, die wir im Training besprochen haben, konsequent umgesetzt haben. Allerdings war nicht alles gut. Es gibt schon noch Punkte, an denen wir arbeiten müssen.“ Am kommenden Samstag, 23. Juli, beenden die Kammerberger mit dem Test beim Süd-Bezirksligisten SV Raisting ihre Vorbereitung. Koston: „Das wird die absolute Standortbestimmung.“ (Moritz Stalter)