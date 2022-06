SpVgg Kammerberg: Test gegen Karlsfeld abgesagt - „Hatten nur zehn Spieler“

Matthias Koston muss in der Vorbereitung improvisieren. © HAB

Die SpVgg Kammerberg musste den Vorbereitungsplan in den letzten Wochen abändern. Nächstes Testspiel ist am Sonntag gegen Murnau.

Kammerberg - Eigentlich hätte die SpVgg Kammerberg am vergangenen Samstag gegen den TSV Eintracht Karlsfeld ein Testspiel absolviert, doch da der Bezirksligist aufgrund von Verletzungen, Krankheiten und Urlauben keine spielfähige Elf aufbieten konnte, sagte Trainer Matthias Koston die Partie kurzerhand ab.

„Wir hatten nur zehn Spieler zur Verfügung“, erklärte Koston. Anstatt des Spiels gegen den Landesligisten aus Karlsfeld trainierte er mit den Spielern, die einsatzbereit gewesen wären.

„Wir haben am Samstagvormittag ein Spielersatz-Training gemacht mit Spielformen und Kräftigungsübungen“, berichtete Koston. Danach stand ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm.

Am Montag, Dienstag und am morgigen Donnerstag standen bzw. stehen die nächsten Einheiten auf dem Programm, ehe man am kommenden Sonntag, 3. Juli, um 14.30 Uhr gegen den TSV Murnau testet. Die Partie hatte Koston kurzfristig vereinbart, denn eigentlich hätte die Spielvereinigung am Freitag gegen den SC Oberweikertshofen gespielt. Die Partie wurde jedoch abgesagt - dieses Mal vom Gegner. „Beim SCO gab es einen Todesfall im Verein. Am Freitag ist die Beerdigung“, so Koston. (Moritz Stalter)