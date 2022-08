Der ASV muss sich steigern: Stadtwald-Team gastiert bei Spitzenreiter Landshut

Steht dem ASV Dachau in Landshut nicht zur Verfügung: Miridon Rexhepi. Foto: hab © hab

Es hat länger gedauert als erwartet, mit der 0:1-Niederlage in Geretsried abzuschließen. Eine Woche später sind die Kicker des ASV Dachau bereit für das Duell bei Spitzenreiter SpVgg Landshut.

Dachau – Wenn der Ball am Samstag ab 15 Uhr im Hammerbachstadion rollt, müssen sich die Dachauer deutlich steigern.

„Das Spiel in Geretsried war zum Vergessen, und ich muss zugeben, dass es mir länger nachgehangen hat“, sagt ASV-Trainer Manuel Haupt. Auf die Analyse nach dem 0:1 bei den kriselnden Geretsriedern folgte die Aufarbeitung. „Wir waren zu ängstlich. Die Zuordnung hat nicht gestimmt, und wir haben uns immer tiefer reingestellt. Diese Punkte haben wir angesprochen“, so Haupt. Und in diesen Bereichen muss sich der ASV steigern, um in Landshut eine Chance zu haben.

Der Gegner ist das beste Team der noch jungen Saison. Die „Spiele“ holte 15 von 18 möglichen Punkten. Einzig Eintracht Karlsfeld ist es gelungen, den Primus zu entzaubern. Auf die 1:2-Heimniederlage antworteten die Landshuter mit einem 3:2-Auswärtssieg in Unterföhring. Die Botschaft an die Konkurrenz: Wir sind gefestigt. Und freut euch nicht zu früh, denn wir lassen uns durch Rückstände nicht aus dem Konzept bringen.

Die Partie in Unterföhring war das sechste Spiel in Folge, in dem Landshut in Rückstand geriet. Nur gegen Karlsfeld sprang danach kein Sieg mehr heraus.

Mal wieder erfolgreich war Lucas Biberger. Der Mittelfeldspieler baute seine Torbilanz auf sechs Treffer aus – Platz zwei unter den besten Knipsern der Landesliga Südost. Den ASV Dachau erwartet in Landshut viel Qualität. „Aber was sie machen, kann ich nicht beeinflussen. Von uns erwarte ich allerdings eine deutliche Steigerung“, so Haupt.

Der Dachauer Trainer muss allerdings erneut auf wichtige Spieler verzichten. Dimitrios Papadopoulos hat sich in den Urlaub verabschiedet. Er wird zwei Spiele fehlen. Verteidigerkollege Zvonimir Kulic ist zwar ins Training zurückgekehrt, ein Einsatz käme laut Haupt aber „wahrscheinlich zu früh“. David Dworsky hat sich beim Aufwärmen in Geretsried einen Muskelfaserriss zugezogen und wird länger nicht zur Verfügung stehen. Miridon Rexhepi, Jonas Dworsky und Toni Jara fallen ebenfalls aus – als wäre die Aufgabe für den Aufsteiger beim Topteam nicht schon schwierig genug.

Der ASV hat in dieser Saison jedoch bewiesen, dass er mithalten kann. „Ich glaube, wir können jedem Gegner in dieser Liga wehtun. Allerdings können wir an schlechten Tagen auch gegen jede Mannschaft verlieren“, sagt Haupt. In Landshut hofft er nach den beiden schwächeren Auftritten in Ampfing (1:1) und Geretsried auf eine Steigerung, denn sicher ist: „Wir werden in Landshut einen sehr guten Tag brauchen.“ (Moritz Stalter)