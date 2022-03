Christian Waegele wird als Fußballabteilungsleiter bei der SpVgg wiedergewählt

Das Führungsteam der Fußballer, v.l.: Christian Waegele, Jana Sedlmaier, Anne Erbert, Saskia Richter, Christian Burks, Gaby Müller, Eva Hechendorfer, Benni Findl und Uli Reiser. © ost

Die Mitglieder der Fußballabteilung der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos haben Christian Waegele für weitere zwei Jahre ohne Gegenstimme zum Abteilungsleiter gewählt.

Röhrmoos - Der fußballbegeisterte Geistliche war auch über viele Jahre Schiedsrichter-Obmann in der SpVgg, hat dieses Amt nun aber an Benni Findl abgegeben und begründete dies so: „Ich muss nicht mit 69 Jahren noch über den Platz toben, da gibt’s Jüngere.“ Wichtig war es für Waegele, dass das Obmann-Amt wieder besetzt werden konnte. Wichtig sei es auch, weiterhin junge Schiedsrichter zu finden, was nun Findls Aufgabe sei.

Fünf der neun besetzten Posten im Führungsteam werden von Frauen eingenommen. Zur stellvertretenden Abteilungsleiterin wählte man wieder Anne Erbert, Gaby Müller nimmt weiterhin das Amt der 2. Jugendleiterin ein, Eva Hechendorfer ließ sich wieder zur Schriftführerin wählen, und neue Schatzmeisterin ist Saskia Richter, die Hiltrud Weber nach siebenjähriger Amtszeit ablöste. Koordinatorin bei den Damen und Mädchen bleibt Jana Sedlmaier. Wiedergewählt wurden auch Jugendleiter Christian Burks und der Koordinator im Herren-Fußball, Uli Reiser. Die Fußballabteilung zählt aktuell 331 Mitglieder. Finanziell steht sie gut da: 2020 blieb bei einem Umsatz von fast 39 000 Euro ein Überschuss von 9300 Euro, 2021 betrug der Umsatz 48 000 Euro. Unterm Strich ergab es aber ein minimales Minus von 74 Euro.

Jugendfußball: SpVgg besetzt alle Altersgruppen

Sportlich gesehen schaut es derzeit bei den Ergebnissen von Jugendfußball, Herren und Damen sehr unterschiedlich aus. Von Christian Burks war zu erfahren, dass der Verein im Jugendfußball alle Altersgruppen besetzen kann. Neun Mannschaften seien in Spielgemeinschaften mit Ampermoching und Hebertshausen gut unterwegs. Insgesamt 150 Nachwuchskicker sind gemeldet. Sehr viel Positives gibt es aus dem Kreis der Damen und Mädchen zu berichten. Wie Jana Sedlmaier feststellte, sei Abstieg in keiner Mannschaft ein Thema, die 1. Damen-Mannschaft steht sogar ungeschlagen auf dem 1. Platz in der Kreisliga. Ziel sei es, die Spielgemeinschaft mit Schwabhausen auf breitere Füße zu stellen. Von der B- bis zur D-Jugend gibt es bei den Mädchen Spielgemeinschaften mit Schwabhausen.

SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos glaubt an den Klassenerhalt

Mit den Worten „Ich hoffe, dass sich das Lazarett lichtet“ begann der Bericht von Herren-Fußball-Koordinator Uli Reiser. Neben Covid-Geschädigten gibt es bei den Röhrmooser Kickern noch eine Reihe Langzeitverletzte. So müssen sowohl die Erste als auch der Reserve leider mit Niederlagen leben. Reiser hofft, dass man schnellstmöglich wieder an die guten Leistungen der Vorrunde anknüpfen kann. So sei er zuversichtlich, die Klassen halten zu können, die Erste in der Kreisklasse, die Reserve in der B-Klasse. „Wir müssen uns festigen, auch wenn wir derzeit noch auf dem Zahnfleisch daherkommen“, sagte Reiser.

Abteilungsleiter Waegele betonte, dass Corona den Fußball in den letzten beiden Jahren doch deutlich durcheinandergewirbelt habe. Erfreulich sei, dass niemand den Verein verlassen habe. Extrem wichtig für die SpVgg ist der Fußball-Förderverein. Hier beträgt der Jahresbeitrag 62 Euro. Reiser begrüßte es, dass es Firmen gibt, die den Fußballern finanziell unter die Arme greifen. Abteilungschef Waegele rief dazu auf, die Fußballer mit einer Mitgliedschaft im Förderverein zu unterstützen.

Thomas Aubele hat es geschafft, junge Spieler, denen der Punktspielbetrieb zu viel geworden ist, für eine Freizeitmannschaft zu gewinnen. Das Team trainiert immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr.

SpVgg setzt sich aktiv für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein

SpVgg-Chef Günter Bakomenko, der die Aufgabe des Wahlleiters übernahm, gab bekannt, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge im Verein auch Fußball spielen können, ohne gleich Mitglied werden zu müssen. Bakomenko betonte, wie wichtig ehrenamtliche Mitarbeit in Sportvereinen sei: „Ein Verein besteht aus ganz vielen Rädern, aber wenn mal Sand im Getriebe ist, gibt’s schnell Ärger.“ (Josef Ostermaier)