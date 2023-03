Stark ersatzgeschwächter ASV Dachau erkämpft Remis

War mit der Leistung seiner Rumpftruppe überaus zufrieden: ASV-Trainer Manuel Haupt. © havb

Ein extrem ersatzgeschwächter ASV Dachau hat sich beim Kirchheimer SC verdientermaßen einen Punkt geholt. Das Spiel endete 1:1.

Dachau – Die Ausfallliste des ASV Dachau wurde am Freitagabend wenige Stunden vor dem Landesliga-Spiel beim Kirchheimer SC noch länger. Dimitrios Papadopoulos und Jonas Dworsky, die beide starten sollten, mussten kurzfristig absagen. „Ich habe am Spieltag dreimal die Aufstellung geändert“, erzählte ASV-Trainer Manuel Haupt. Seine neu formierte Elf hat beim Tabellendritten aber überzeugt und sich ein 1:1-Remis erarbeitet.

Die verletzungsbedingten Ausfälle von Kapitän Christian Roth, dessen Bruder Andreas, Sebastian Mack und Tobias Erl schienen die Gäste locker wegzustecken. Dachau war auch ohne vier ihrer besten Spieler überlegen und gefährlicher.

Beim Führungstreffer durch Yazid Ouro-Akpo in der 14. Minute spielte jedoch auch das Glück mit, denn aus einer unübersichtlichen Situation im Mittelfeld entwickelte sich eine 2-auf-1-Situation der Gäste. Mario Stanic legte im richtigen Moment quer auf Ouro-Akpo, der traf in die kurze Ecke.

Die ASV-Defensive verteidigte weiterhin kompromisslos, Kirchheim fiel wenig ein. Mit langen Einwürfen auf dem kleinen Kunstrasenplatz beschäftigte der KSC die Dachauer jedoch permanent. Als die Gäste den Ball nach einem dieser Einwürfe nicht klären konnten, knallte Alessandro Cazorla den Ball aus kurzer Distanz in die lange Ecke (33.).

Kurz vor der Halbzeit war der Torschütze mit einer Zehn-Minuten-Strafe gut bedient, denn nach einem Foul an Christoph Krüger wäre auch ein Platzverweis möglich gewesen. „Für mich war das knallrot“, sagte ASV-Trainer Haupt.

Sein Team konnte die Überzahl jedoch nicht ausnutzen – im Gegenteil. Kirchheim hatte die letzte Offensivaktion vor der Halbzeitpause, nach einer Hereingabe verpassten im Zentrum aber alle Spieler. „Glück gehabt“, musste ASV-Coach Haupt zugeben.

Nach dem Seitenwechsel waren die Kirchheimer am Drücker. Sie fanden spielerisch weiterhin keine Lösungen, hatten mit ihren langen Einwürfen jedoch eine simple Methode, um die Gäste zu fordern. „Ab der Mittellinie konnten sie den Ball in den Sechzehner werfen. Unsere Defensive musste permanent aufmerksam sein“, so Haupt. Die Dachauer machten allerdings keine Fehler.

In der Nachspielzeit mussten sie dann ein letztes Mal zittern, Torhüter Korbinian Dietrich war aber zur Stelle und rettete den Gästen mit seiner Parade den verdienten Punkt. „In der ersten Halbzeit waren wir besser, in der zweiten haben sie gedrückt. Es war phasenweise hektisch, in Summe ist das Ergebnis aber leistungsgerecht“, so das Fazit von ASV-Coach Manuel Haupt. Aufgrund der vielen Ausfälle und kurzfristigen Umstellungen dürfen die Dachauer den Punkt als Gewinn einstufen.