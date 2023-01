Trainerwechsel bei Landesliga-Aufsteiger Jetzendorf – Kellner beerbt Schäffler zur neuen Saison

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Alexander Schäffler wird nach Ablauf der Saison sein Amt als Trainer des TSV Jetzendorf niederlegen. © HAB

Nach dem Abschied von Alex Schäffler hat der TSV Jetzendorf einen Nachfolger gefunden. Stefan Kellner übernimmt im Sommer als Cheftrainer.

Jetzendorf – Nach sieben Spielzeiten im Trainerteam des TSV Jetzendorf, vier davon als Cheftrainer, legt Alexander Schäffler nach dieser Saison sein Amt nieder. Schäffler stieg in seiner Amtszeit zweimal mit dem TSV in die Landesliga auf. Zuletzt schaffte er es in der vergangenen Saison, als er sich mit seiner Mannschaft im Zweikampf gegen den ASV Dachau durchsetzen konnte.

„Er hört auf eigenen Wunsch aus beruflichen und familiären Gründen auf. Wir hätten ihn gerne noch behalten“, sagt Abteilungsleiter Willi Leimberger im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Den Abschied von Jetzendorfs Spielertrainer wird es nach Ablauf dieser Saison geben. „Der Alexander macht auf jeden Fall dieses Jahr noch fertig. Er hat uns frühzeitig Bescheid gegeben, dass wir uns schon einmal nach einem Nachfolger erkundigen können.“

TSV Jetzendorf: Stefan Kellner übernimmt als Cheftrainer die Nachfolge von Schäffler

Das hat der Verein erledigt. Nach kurzer Zeit steht der Nachfolger von Schäffler bereits fest, wie der Verein auf seiner Facebook-Seite verkündete. Der ehemalige Jetzendorfer Stefan Kellner wird ab kommender Saison den Posten des Cheftrainers übernehmen. „Der Stefan ist ein alter Bekannter. Er kennt Jetzendorf noch aus seiner Zeit als Spieler in der Landesliga“, so Leimberger.

Kellner spielte von 2018 bis 2021 für den TSV und kam auf insgesamt 50 Einsätze in der Bezirks- und Landesliga. Nach zwei Saisons bei seinem Heimatverein DJK Langenmosen kehrt der 30-Jährige an seine alte Wirkungsstätte zurück und setzt sich auf die Bank der Jetzendorfer.

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte – Kellner freut sich auf neue Aufgabe in Jetzendorf

„Ich habe in Langenmosen mein Amt zur Verfügung gestellt. Ich habe dann überlegt, ob ich als Spieler, Trainer oder beides weitermachen will und habe mich letztendlich für die Trainerschiene entschieden. Idealerweise in einer höheren Liga“; so Kellner im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball-Vorort. Die ersten Gespräche mit dem TSV Jetzendorf liesen nicht lange auf sich warten.

„Der Willi hat mich dann kontaktiert und wir haben uns zusammengehockt. Es hat alles gut gepasst und ich bin extrem glücklich. Ich hatte eine sehr schöne Zeit hier. Ich kenne noch ein paar Spieler von früher und schaue auch noch bei den Heimspielen zu, wenn ich es schaffe“, sagt Kellner.

„Ich halte mich aber in dieser Saison noch komplett raus und lass den Xandi sein Ding machen“

Bis zum Ende der Saison muss sich der ehemalige Abwehrspieler allerdings noch gedulden, bis es für ihn in seiner neuen Rolle beim TSV losgeht. Zeit genug, um die Mannschaft weiter kennenzulernen. „Ich werde jetzt schon so oft wie möglich zuschauen. Ich halte mich aber in dieser Saison noch komplett raus und lass den Xandi sein Ding machen. Los gehts für mich als Trainer erst im Juli.“ (Sebastian Isbaner)