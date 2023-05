SpVgg Kammerberg: Stürmender Keeper setzt spektakulären Schlusspunkt – Feier in gegnerischen Trikots

Der Einsatz hat sich gelohnt: Palzings Julian Wölfle (l.) und Co. verabschieden sich mit einem Sieg aus der Bezirksliga. © leh

Die Bezirksligisten aus dem Landkreis haben mit positiven Erlebnissen die Sommerpause eingeläutet.

Freising – So gewann der BC Attaching in Untermenzing mit 2:1, während sich der SVA Palzing mit einem 1:0-Erfolg gegen Nord Lerchenau in Richtung Kreisliga verabschiedet hat. Nur die SpVgg Kammerberg gab Punkte beim 2:2-Remis gegen den VfB Eichstätt II ab.

Aber: Torhüter Stefan Fängewisch sorgte in ungewohnte Rolle dafür, dass die Kammerberger einen neuen Punkterekord in ihrer Bezirksliga-Historie aufstellten. Kammerberg wurde mit 57 Punkten Vierter in der Endabrechnung. Der BC Attaching (41 Punkte) als Zehnter und Schlusslicht SVA Palzing (19) waren davon allerdings ein gutes Stück entfernt.

SV Untermenzing – BC Attaching 1:2 (1:0). Die Attachinger dürfen mit ihrer ersten Saison nach dem Aufstieg sehr zufrieden sein. Im Spiel beim SV Untermenzing brauchte die fünftbeste Mannschaft der Rückrunde allerdings, bis sie auf Touren kam. Auf seine Defensive konnte sich der BCA allerdings einmal mehr verlassen. Aus dem Spiel heraus ließen die Gäste wenig zu, nach einem ungeschickten Einsteigen im eigenen Strafraum hatte der Schiedsrichter allerdings keine Wahl. Elfmeter! Christopher Kolbeck verwandelte zum 1:0 für Untermenzing. (41.).

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Attachinger eine Reaktion. Sie agierten zielstrebiger – und das zahlte sich aus. Mesut Toprak erzielte in der 50. Minute den Ausgleich. Die Gäste zeigten auch in der Folge, weshalb sie die beste Defensive der zweiten Saisonhälfte stellen. Einen großen Anteil daran hat Abwehrchef Mirnes Gurbeta: In der 77. Minute setzte der Innenverteidiger seine Kopfballstärke in der Offensive ein. Er köpfte eine Ecke zum 2:1 in die Maschen und bescherte dem BCA damit einen Erfolg im letzten Saisonspiel, denn danach passierte nichts mehr. „Es war ein schöner Abschluss einer guten Saison“, sagte Trainer Enes Mehmedovic nach der Partie.

SVA Palzing – SV Nord Lerchenau 1:0 (0:0). Zufrieden war auch sein Palzinger Kollege Gianluca Dello Buono. Der SVA beendete eine komplizierte Saison mit einem Erfolg. Zum Matchwinner avancierte einer, der in dieser Spielzeit zum ersten Mal zum Einsatz kam – und die ganze Zeit schmerzlich vermisst worden war: Louis Goldbrunner. Der großgewachsene Mittelfeldspieler verließ Palzing vor dem ersten Spieltag mit einem Stipendium in der Tasche in Richtung Kanada. Nun kehrte er vorübergehend zurück. „Louis ist am Wochenende angekommen und direkt vom Flughafen zum Spiel der zweiten Mannschaft gefahren“, erzählt Dello Buono über den Vollblutfußballer. Für die Erste Mannschaft war er nach nur zwei Trainingseinheiten gleich eine Bereicherung. Und in einem über die gesamte Spieldauer ausgeglichenen Duell gegen Nord Lerchenau wurde Goldbrunner der entscheidende Faktor: Denn sein Kopfballtor nach einer Ecke (67.) sollte der einzige Treffer der Partie bleiben.

SpVgg Kammerberg – VfB Eichstätt II 2:2 (1:0). In Kammerberg wurden mehrere Geschichten geschrieben. Im Tor startete Markus Eisgruber, der sich vor seinem Wechsel zum SV Sulzemoos noch einmal zeigen durfte. Zunächst hatte der Routinier allerdings wenig zu tun, denn die Kammerberger waren in der ersten Hälfte klar besser. Eine der Chancen nutzte Thomas Nefzger nach einer Traumkombination auf der Seite zum 1:0 (27.).

Die Kammerberger wollten auch nach dem Seitenwechsel spielen, doch zweimal waren sie bei der Konterabsicherung unaufmerksam. Die Gäste nutzten dies gnadenlos aus. Marcel Jasmann schlug eiskalt zu und drehte mit seinem Doppelpack (53., 74.) das Spiel. Koston reagierte mit der Einwechslung Fängewischs. Er stellte den Keeper allerdings nicht zwischen die Pfosten, sondern in den Angriff. „Fänge kann das. Das hat er schon häufig bewiesen – zuletzt in dieser Woche im Training“, so Koston. Als in der 86. Minute nach einer Flanke auf dem Fuß Fängewischs landete, ging dieser volles Risiko. Er zog volley ab, der Ball schlug unter der Latte ein, 2:2. „Besser kannst du es nicht machen“, schwärmte Koston. Fängewisch sicherte den Kammerbergern damit den Punkt, der für den neuen Vereinsrekord in der Bezirksliga reichte. „Abartig, was die Mannschaft diese Saison geleistet hat.“

Und das feierten die Kammerberger – gemeinsam mit Eichstätt. Beide Teams schauten sich anschließend im Sportheim die Bundesliga-Konferenz an, jubelten und fluchten zusammen. „Die Eichstätter sind auch eine geile Truppe. Jungs, die danach auch mal sitzen bleiben. Das macht den Amateursport aus“, so Koston. Übrigens: Als die Gäste nach dem Spiel bemerkten, dass sie ihre Trikots vergessen hatten, feierten die Kammerberger längst darin. (stm)