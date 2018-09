Wagenpfeil: „Hat sich leider abgezeichnet“

Sulzemoos mit Dämpfer gegen FC Alte Haide

von Moritz Stalter

Nun hat es den SV Sulzemoos doch erwischt. Nachdem der Spitzenreiter in den vergangenen Wochen selbst dann gewonnen hatte, wenn er nicht gut spielte, hat der Tabellenführer beim FC Alte Haide eine 1:2-Niederlage kassiert. Die Sulzemooser wahrten zwar ihre Spitzenposition, die Topteams der Bezirksliga Nord rutschten aber enger zusammen.

„Das hat sich leider in den vergangenen Wochen abgezeichnet“, sagte Markus Wagenpfeil nach dem Schlusspfiff. Der Teammanager des SVS hatte schon am vergangenen Wochenende nach dem Sieg gegen Dornach gewarnt, dass das Glück langsam aufgebraucht sei.

Dabei startete die Elf von Trainer Peter Held nicht schlecht. „Wir hatten die Partie in der ersten Halbzeit im Griff. Vom Gegner ging keine Gefahr aus, allerdings hatten wir auch nicht wirklich gute Chance“, sagte Wagenpfeil. Bis kurz vor der Halbzeit war die Partie arm an Höhepunkten, in der 42. Minute änderte sich dies – wenn auch nicht in spielerischer Hinsicht.

Nach einem weiten Ball des Aufsteigers aus München lieferte sich ein Stürmer mit SVS-Verteidiger Johannes Oberacher ein Laufduell. „Beide kamen nicht an den Ball, der landete bei unserem Torhüter Markus Eisgruber. Allerdings hat der Schiedsrichter ein Foul gesehen und im Nachgang auf Notbremse und Rot für Johannes Oberacher entschieden“, schilderte Wagenpfeil die Szene. „Das war der Bruch, denn eine Halbzeit lang in Unterzahl zu spielen, macht es natürlich nicht einfacher“, so der Teammanager und weiter: „Für Johannes tut es mir wahnsinnig leid. Er hat eine Riesensaison gespielt, jetzt muss er erst einmal zuschauen.“ Noch kniffliger wurde die Aufgabe für die Gäste in der 58. Minute, denn da brachte Timothy Nicolaus die Münchner nach einer Flanke in Führung. Die Sulzemooser hatten aus dem Spiel heraus keine gute Möglichkeit, der Vorsprung des FC Alte Haide wackelte daher nicht. In der Nachspielzeit schloss Nicolaus einen Konter zur Vorentscheidung (90.+1) ab. Zwei Minuten später erzielte Sergen Retzep mit einem Freistoß den Ehrentreffer des SVS, für mehr reichte es aber nicht. „Ich bin überzeugt, dass auch in Unterzahl mehr möglich gewesen wäre, heute hat uns aber die Leidenschaft gefehlt. Schade, weil die Jungs die Woche über hart trainieren, heute im Spiel aber nicht den Biss hatten, sich zu belohnen“, so Wagenpfeil.

Stenogramm

FC Alte Haide-DSC - SV Sulzemoos 2:1 (0:0)

FC Alte Haide-DSC: Marius Kuisle, Simon Haas, Bilal Mohibi (57. Nils von der Heide), Max Rabe (90. Fabian Beckmann), Lukas Groß, Christian Oks, Ahmet Güngör (74. Philipp Kahl), Lukas Angermeier, Michael Schuster, Timothy Nicolaus, Daniel Neumeier

SV Sulzemoos: Markus Eisgruber, Markus Niedermeyer (71. Maximilian Rothfuss), Alexander Kronschnabl, Sergen Retzep, Johannes Oberacher, Bilal Solanke, Stefan Frimmer, Lukas Schmitt (56. Alexander Rupp), Sebastian Ranftl, Mestan Chasim (54. Kristian Paluca), Daniel Wildgruber

Schiedsrichter: Johannes Rotter

Zuschauer: 100

Rote Karte: Johannes Oberacher (42.)

Tore:1:0 (58.) – Timothy Nicolaus. 2:0 (90.+1) – Timothy Nicolaus. 2:1 (90.+3) – Sergen Retzep.