Sulzemoos verliert Spitzenspiel 0:5

Von: Thomas Leichsenring

Dieser Nachmittag verlief für SVS-Keeper Max Kronschnabl alles andere als erfreulich. © hae

Der FC Schwabing hat sich als wahre Topmannschaft der Bezirksliga Nord präsentiert und dem SV Sulzemoos die zweite Saisonniederlage beschert. Und die war deutlich: Neuling Sulzemoos unterlag 0:5.

Sulzemoos – Der SV Sulzemoos hat am gestrigen Sonntag seine zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Beim FC Schwabing verlor der Bezirksliga-Neuling glatt mit 0:5 Toren (0:2).

Es war nicht der Tag der Mannschaft von Trainer Berni Ahammer, das Spitzenspiel Tabellenerster Schwabing gegen Tabellenzweiter Sulzemoos – war eine klare Angelegenheit. Das lag zum einen daran, dass die Sulzemooser bei ihren Defensivaufgaben nicht die beste Figur abgaben, und zum anderen – am Gegner. Ahammer: „Schwabing war bis jetzt die mit Abstand beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Die sind brutal schwer zu verteidigen.“

Hinzu kam, dass das Spiel kaum schlechter hätte beginnen können. Nach nur drei Minuten traf Konstantin Steinmaßl nach einer Ecke aus fünf Metern im zweiten Versuch. In der 18. Minute erhöhte Giacinto Sibilia per Kopf auf 2:0. „Die ersten 20 Minuten haben wir total verpennt“, ärgerte sich Ahammer. In der Folge hatten die Sulzemooser ihre Chancen, aber Sebastian Heiß scheiterte zweimal am glänzend reagierenden Schwabinger Tormann Sebastian Minich

Ahammer wollte für die zweite Halbzeit Impulse setzen, er wechselte drei Mal, ließ offensiver spielen. Jetzt war sein Team besser im Spiel, aber wieder wurden die Chancen nicht genutzt. Erst scheiterte Peter Heilig, dann traf Matthias Kovacs nur die Latte.

Wie’s geht, zeigte Giacinto Sibilia – und das gleich doppelt. In der 72. Spielminute erhöhte der Schwabinger Angreifer auf 3:0, zwei Minuten später legte „Sibi“, der auch schon für Kammerberg stürmte, das 4:0 nach. Damit war auch dem letzten Optimisten klar, dass der SV Sulzemoos an diesem Nachmittag leer ausgehen würde. Khareem Zelmat besorgte in der 88. Minute den Endstand.

0:5 – die Sulzemooser müssen eine Klatsche verarbeiten. Aber der Gegner steht nicht umsonst auf Tabellenplatz eins. Ahammer: „Wir hätten eine Topleistung gebraucht, um heute hier bestehen zu können.“