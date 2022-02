SV Ampermoching will zurück in die Kreisklasse: „Stillstand ist Rückschritt“

Das Power-Trio des SV Ampermoching: Manuel Katreinitsch (Vorsitzender Gesamtverein), Klaus Kirschner (Fußball-Abteilungsleiter) und Gökhan Chasim (Trainer). © ro

Was ist zu beachten, wenn man einen gut funktionierenden Dorfverein wie den SV Ampermoching weiterentwickeln möchte?

Ampermoching – Die Antwort weiß SVA-Fußball-Abteilungsleiter Klaus Kirschner, mit drei Worten sei, so der Funktionär, alles gesagt: „Stillstand ist Rückschritt.“

Die drei Macher – Fußball-Boss Klaus Kirschner, der neue SVA-Gesamtvereinschef Manuel Katreinitsch und A-Klassen-Trainer Gökhan Chasim – haben den Finger am Puls der Zeit. Ergänzt wird dieses Trio durch den umtriebigen Fußball-Jugendleiter Marco Huster.

Dass sportliche Visionen auch in einem kleinen Dorfverein leben und gedeihen können ist nicht erst seit der Erfolgsgeschichte des FC Pipinsried bekannt.

SV Ampermoching meldet nach drei Jahren wieder zweite Mannschaft an

Klaus Kirschner betont, dass der SV Ampermoching sein Heimatverein sei, an dem er mit ganzem Herzen hänge. So schaffte es Kirschner – in akribischer Feinarbeit über Jahre hinweg – zusammen mit seinen Kollegen den ehemaligen Landesligaspieler Mestan Chasim und den erfahrenen Bezirksligaspieler Alexander Fellner zum A-Klassisten nach Ampermoching zu lotsen. Natürlich spielten die Familienbande des Trainers Gökhan Chasim zu Mestan Chasim eine große Rolle.

Doch damit nicht genug, um auch die 2. Mannschaft nach drei Jahren ohne Reserve wieder in den Ligabetrieb zu integrieren und so das Vereinsleben zu beleben, folgten weitere 19 Neuzugänge, die alle aus dem Freundes- und Bekanntenkreis rekrutiert wurden. Klaus Kirschner betont, dass „dies absolut notwendig war, da man gewisse Altersgruppen nicht hatte, um die Herrenteams am Leben zu erhalten.“ Der Mix aus neuen Spielern und alteingesessenen Kräften sei, so Kirschner weiter, „wunderbar für das Vereinsleben“.

Für die anstehende Frühjahrsrunde und die Saison 2022/2023 sei man schon an weiteren Neuzugängen dran; man werde versuchen, diese für den SVA zu begeistern.

SV Ampermoching: Ziel ist die Kreisklasse

Großen Wert legt man beim SVA auf den Nachwuchs, ohne den es „in der Zukunft für jeden Verein schwierig werden wird, im Männerfußball zu bestehen (O-Ton Kirschner). So betreibt der SVA von der U 17 bis zur U 13 eine Spielgemeinschaft mit der SpVgg Röhrmoos und der SpVgg Hebertshausen. Von den Bambini bis zur U 12 läuft der Juniorenspielbetrieb unter der Eigenregie des SVA – mit vielen engagierten Trainern. Diese sollen auch durch den Besuch von BFV-Lehrgängen stets weitergebildet werden, „wenn sie es denn wünschen“, so SVA-Boss Manuel Katreinitsch.

Die aktuelle sportliche Situation bewertet Spielertrainer Gökhan Chasim – abgesehen von den Niederlagen im Lokalderby gegen Hebertshausen (0:7) und dem 4:6 beim SC Lerchenauer See – als positiv. Dass man erst fünfmal auswärts angetreten sei, habe einen einfachen Grund: „Aufgrund des eigenartigen Spielplanes des BFV hatten wir fünf Wochen lang nur Heimspiele zu bestreiten; deshalb wird in der Rückrunde auch so oft in der Fremde gespielt.“

Zum Ende der Vorrunde gab es noch drei Siege in Folge für den SVA, die das Team auf Platz vier in der A-Klasse 1 gehievt haben. Angesprochen auf seine Ambitionen als Trainer beim SVA meint Gökhan Chasim: „Wichtig ist der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft; dann werden wir alle besser. Unser Ziel ist es, irgendwann in die Kreisklasse aufzusteigen; wenn nicht in dieser Saison dann eben später. Mein persönliches Trainerziel ist es, sollte es die Corona-Pandemie zulassen, die BFV-B-Lizenz zu erwerben.“

SV Ampermoching: Sportgelände wird modernisiert

Die Qualitäten des Trainers Gökhan Chasim schätzt nicht zuletzt SVA-Manager Klaus Kirschner: „Das war meine beste Entscheidung, den Göki zum Spielertrainer zu machen; da muss ich mir heute noch auf die Schultern klopfen. Eigentlich wollte er nur bei uns spielen, aber nachdem uns der damalige Spielertrainer verlassen hatte, sagte er schnell zu, als Spielertrainer einzusteigen.“

Auch der Hauptverein arbeitet an einer goldenen sportlichen Zukunft. Mit Manuel Katreinitsch wurde kürzlich ein 30-Jähriger zum Vorsitzenden gewählt. Er hat Jakob Lehner als SVA-Boss abgelöst. Nun sind Erweiterungen, Modernisierungen und Umgestaltungen des Sportgeländes geplant. Der Start erfolgte bereits mit der Installation einer LED-Flutlichtanlage am Trainingsplatz. Denn auch Katreinitsch weiß: Stillstand ist Rückschritt.“ (Robert Ohl)