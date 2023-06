A-Klassist Gartenstadt Trudering angelt sich Bayernliga-Kapitän und Ex-Profi

Alexander Weiss (r.), ehemals Bayernligist, entscheidet sich, für den A-Klassisten SV Trudering zu kicken. © IMAGO/Sven Leifer

Der SV Gartenstadt Trudering sorgt mit zwei Transfers für Aufsehen: Weiss kommt vom Bayernligisten Dachau 65, Alispahic aus der bosnischen Profiliga.

Trudering – Schon seit 13 Jahren kommt der ehemalige Landesligist SV Gartenstadt Trudering nicht mehr über die Kreisklasse hinaus. Aktuell spielt der Klub in der A-Klasse. Jetzt sorgen zwei namhaften Transfers für Schlagzeilen: Alexander Weiss, Ex-Kapitän des TSV Dachau 65, wechselt fünf Ligen nach unten. Außerdem kommt Mittelfeldspieler Namir Alispahic aus den höchsten bosnischen Spielklassen.

Doch wie kommt es dazu, dass ein Verein aus der A-Klasse solche Kaliber zu sich locken kann? Fussball Vorort/FuPa Oberbayern war im Austausch mit Filip Puseljic, dem 2. Vorstand des Vereins, um dieses Phänomen aufzuklären. Und tatsächlich sind die Antworten recht simpel: Kontakte und reiner Zufall.

Ex-TSV-Dachau-Kapitän Weiss verstärkt Trudering: „Wird hier eine Vorbildfunktion haben“

Alexander Weiss ist mit dem spielenden Co-Trainer Filip Martinovic befreundet. Martinovic wechselte erst letzten Sommer zu den Truderingern und avancierte mit 31 Toren direkt zum Goalgetter der Gartenstädter. Da er als Neffe von Puseljic aus familiären Gründen zum Verein gestoßen war, ließ auch er dann seine Kontakte spielen – und überzeugte Weiss von einem Engagement beim A-Klassisten.

„Mit Alex kriegen wir natürlich einen Top-Mann mit jeder Menge Erfahrung in unser neu aufgestelltes Team. Als ehemaliger Kapitän eines Bayernligisten wird er auch hier eine tragende Führungsrolle und Vorbildfunktion haben“, schwärmte Puseljic über seinen neuen Mittelfeldspieler. Über Weiss Wechselgründe sprach der 2. Vorstand seine Verletzungen an: „Nach seinem vierten Kreuzbandriss will Alex kein Risiko mehr eingehen und es in einer niedrigeren Liga etwas ruhiger angehen lassen.“

Neuzugang aus dem Ausland: Ex-Profi Namir Alispahics Wechsel nach Trudering reiner Zufall

Zusammen mit Namir Alispahic soll Weiss das Mittelfeld anführen. Der 28-jährige Bosnier hat eine durchaus interessante Vita: So war er bei sämtlichen bosnischen Profivereinen unter Vertrag. Zudem zog es ihn 2016 zu Banik Ostrau in die zweithöchste tschechische Liga und 2018 zu Sandvikens IF in die dritthöchste Schwedens. Der erfahrene Fußballer bringt also vielversprechende Qualität mit.

Dass Alispahic in Trudering gelandet ist, war reiner Zufall. „Namir wollte sich weiterentwickeln, was ihm in seiner Heimat unter schweren Bedingungen aber nicht gelingen wollte. Jetzt hat er sich in Deutschland für einen Neustart niedergelassen und zufällig eine Arbeit und Unterkunft hier in der Nähe gefunden. Einen Verein hatte er bisher noch nicht“, sagte Puseljic. „Manchmal kommt das Glück wie es will auf dich zu und dann musst du die Chance einfach nutzen.“

SV Gartenstadt Trudering will Mannschaft aufbauen – Große Ziel: Aufstieg in Kreisliga

Mit den beiden Toptransfers plant der SV Gartenstadt Trudering, in den nächsten Jahren oben mitzuspielen. „Unsere beiden Neuzugänge werden das Fundament für unsere neue Mannschaft bilden und Struktur reinbringen. Ich habe die Vision, dass wir uns auf stabilen Wege aufbauen und uns in den nächsten Saisons nach oben spielen können“, glaubt Puseljic. Als großes Ziel peilt der SV den Aufstieg und die Etablierung in der Kreisliga an, ein genaues Zeitfenster wollte der Verein nicht nennen. (Michael Zbytek)