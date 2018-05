Reserve aus Dachau feiert Schützenfest

Der SV Günding verspielt möglicherweise die Chance auf den Titel, bleibt aber sicher in der Top 3. Der SV Niederroth steckt hingegen weiter im Tabellenkeller fest. Die Reserve aus Dachau feierte ein Schützenfest.

War’s das schon in Sachen Titelgewinn? Der SV Günding kam im Heimspiel gegen den SC Inhauser Moos nicht über ein torloses Remis hinaus, das Landkreisteam weist so vor dem Finalspieltag zwei Punkte Rückstand auf den bisher punktgleichen FC Alte Haide auf. Immerhin, die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation mit ist den Gündingern nicht mehr zu nehmen, sie können am Finalspieltag nicht mehr aus den Top 3 verdrängt werden.

Obwohl die Kicker der SpVgg Erdweg nach dem vorzeitigen Klassenerhalt befreit aufspielen konnten, ist es ihnen nicht gelungen, beim FC Alte Haide für die vor allem von den Gündingern erhoffte Überraschung zu sorgen. Die Haide-Kicker gewannen das Heimspiel durch ein frühes Tor von Michael Schuster (2.) und einen späten Treffer von Francesco Pietroluongo (87.) mit 2:0, sie wahrten so die Chance auf den Meistertitel und den damit verbundenen Direktaufstieg.

In Torlaune präsentierten sich am vorletzten Spieltag die Reservekicker des ASV Dachau. Das um den Anschluss ans hintere Mittelfeld kämpfende Team vom Stadtwald gewann das Auswärtsspiel beim Direktabstiegskandidaten FC Unterföhring II mit 9:1. Patrick Berke erzielte vier Treffer, der im Sommer scheidende Lukas Schmitt war dreimal erfolgreich.

Bis zur Pause hielt Fix-Absteiger TSV Altomünster gegen den Aufstiegskandidaten FT München-Gern gut mit (1:2), in der Schlussphase ging den Alto-Kickern dann aber doch die Luft aus und sie verloren die Partie gegen die FT noch mit 1:4.

Immer dünner wird die Luft für den SV Niederroth im Tabellenkeller, nach der 2:5-Pleite beim TSV Moosach-Hartmannshofen liegt der Tabellenvorletzte nach wie vor einen Punkt hinter dem Relegationsplatz elf, den momentan der FC Unterföhring II einnimmt.

Der TSV Indersdorf hat Platz fünf in der Tabelle verteidigt, der Landkreisverein erreichte beim SV Waldeck-Obermenzing nach einer 2:0-Führung immerhin noch ein 3:3.





FC Alte Haide - SpVgg Erdweg 2:0 (1:0)

FC Alte Haide-DSC: Marius Kuisle, Ahmet Güngör, Felix Schiffmeyer, Patrick Nirschl, Francesco Pietroluongo, Patrick Bauer, Philipp Kahl, Christian Oks, Lukas Angermeier, Michael Schuster, Bilal Mohibi – Florian Offergelt, Nils von der Heide, Modou Badjie

SpVgg Erdweg: Dominik Chlubek, Johnny Hoang, Thomas Kreppold, Stefan Stegmair, Johannes Reindl, Eldar Mair, Tobias Strixner, Stefan Keller, Luca Raspolini, Florian Hönisch, Florian Riedmair – Fabian Daurer, Tobias Egerland

Tore: 1:0 (2.) – Michael Schuster. 2:0 (87.) – Francesco Pietroluongo.

FC Unterföhring II - ASV Dachau II 1:9 (0:6)

FC Unterföhring II: Luca Tadic, Daniel Rajic, Felix Karsch, Marvin Kretzschmar, Fabian Oberrieder, Maick Antonio, Tobias Oberrieder, Eberhard Antonio, Kubilay Memis, Philipp Roeschard, Maximilian Bogner – Florian Karsch, Yannick Chukwuemeka, Matthias Kienast

ASV Dachau II: Thomas Bader, Benedikt Kirner, Moritz Linke, Benedikt Rabl, Lukas Schmitt, Josef Ruf, Sebastian Walz, Felix Obeser, Patrick Berke, Johannes Müller, Julian Böhm – Martin Kreitmair, Afeez Sanusi, Murat Aydin

Tore: 0:1 (17.) – Patrick Berke. 0:2 (24.) – Benedikt Rabl. 0:3 (25.) – Johannes Müller. 0:4 (29.) – Lukas Schmitt. 0:5 (33.) – Patrick Berke. 0:6 (43.) – Patrick Berke. 0:7 (55.) – Lukas Schmitt. 1:7 (80.) – Florian Karsch. 1:8 (83.) – Lukas Schmitt. 1:9 (87.) – Patrick Berke.

SV Günding - SC Inhauser Moos 0:0 (0:0)

SV Günding: Maximilian Kronschnabl, Dominik Liebl, Kevin Bachhuber, Stephan Liebl, Patrick Moder, Florian Rieger, Dominik Leisch, Christoph Krüger, Andreas Eder, Florian Walter, Benedikt Kronschnabl – Felix Burghart, Florian Sailer, Daniel Sklenarz

SC Inhauser Moos: Tobias Seethaler, Georg Mederl, Andreas Parthum, Benjamin Schober, Alexander Neugebauer, Turgay Wilden, Michael Bednarek, Michael Nefzger, Gabriel Lauria, Robert Aiblinger, Christian Legrand – Thomas Ackermann, Michael Kurz, Fabio Gambino

Tor:Fehlanzeige

TSV Altomünster - FT Gern 1:4 (1:2)

TSV Altomünster: Aron Sturm, Marinell Schatz, Maximilian Mauer, Daniel Bittermann, Lukas Maier, Andreas Effinger, Pascal Reuter, Matthias Ziegenaus, Johannes Scheuerer, Fisher Kialanda, Robert Mederer – Philipp Schatz, Emmanuel Anxanwu, Schatz Tamino

FT München-Gern: Alen Lovic, Michael Brozowski, Huy Tran, Philip Simunovic, Leon Habelt, Fedor Assonov, Amar Lovic, Andreas Wurzer, Matth. Poschenrieder, Sebastian Junker, Tolgahan Demirci – Julian Jetter, David Schneider, Hiroki Shimizu

Tore:0:1 (7.) – Tolgahan Demirci. 1:1 (19.) – Robert Mederer. 1:2 (39.) – Sebastian Junker. 1:3 (75.) – Matth. Poschenrieder. 1:4 (79.) – Huy Tran.

TSV Moosach - SV Niederroth 5:2 (2:1)

TSV Moosach-Hartmannshofen: Matthias Röse, Andreas Kling, Markus Biringer, Ludwig Hirschvogel, Lukas Stolz, Tom Wilnauer, Daniel Schrall, Florian Hanemann, Armin Schiele, Michael Wald, Cihan Öztürk – Moritz Stößer, Tarek Röschinger, Marijan Dusper

SV Niederroth:Andreas Traunfelder, Matthias Hartl, Lukas Lerchl, Johannes Scherm, Mestan Chasim, Sebastian Rauth, Hans Wörmann, Artun Raim, Alexander Fellner, Lukas Obert, Mathias Fischhaber – Dominik Göttler, Gerhard Morent, Felix Lerchl

Tore: 1:0 (38.) – Florian Hanemann. 1:1 (41.) – Johannes Scherm. 2:1 (45.+1) – Michael Wald. 3:1 (49.) – Cihan Öztürk. 4:1 (61.) – Armin Schiele. 4:2 (77.) – Sebastian Rauth. 5:2 (90.+2) – Florian Hanemann.

SV Obermenzing - TSV Indersdorf 3:3 (0:2)

SV Obermenzing: Patrick Koller, Toni Oberländer, Georgios Spiridonov, Dominik Dabic, Kevin Klieber, Jakob von Weitershausen, Franz Brönner, Maximilian Brommer, Abdelilah Erraji, Linus Willnauer, Marius Pfeil – Niklas Hankowitz, Andreas Schaffranek

TSV Indersdorf: Andreas Koll, Christof Pihale, Franz Wianski, Christoph Lang, Oliver Wargalla, Alexander Nefzger, Marc Peuker, Jonas Kubitschek, Can Luca Akdere, Paolo Cipolla, David Diemer – Tobias Altstiel, Johannes Frost, Marcel Truntschka

Tore: 0:1 (11.) – Jonas Kubitschek. 0:2 (25.) – Marc Peuker. 1:2 (62.) – Abdelilah Erraji. 2:2 (76.) – Kevin Klieber. 3:2 (80.) – Eigentor. 3.3 (82.) – Oliver Wargalla.