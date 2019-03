MERKUR CUP: Im Kreis Dachau geht es am 12. Mai los

Vier interessante Gruppen

von Rolf Gercke schließen

Die 25. Ausgabe des Merkur CUP in der Gruppe Dachau startete mit der Auslosung der ersten Runde auf Kreisebene im Vereinsheim des SV Günding.

Unter den Augen von Merkur-CUP-Chef Uwe Vaders und dem technischen Leiter des Merkur CUP, Torsten Horn, wurden die 18 Teams den vier Gruppen von Spielleiter Bernd Battermann zugelost. Bevor die Loskugeln fielen, erläuterte Vaders einige Neuerungen.

So gibt es keine Verlängerung mehr, und beim Neunmeterschießen starten statt der bisherigen fünf Schützen nur noch drei. Ebenso abgeschafft worden ist die Auftaktveranstaltung. Vaders meinte dazu: „Jetzt sagen wir: Back to the roots, rein in die Kreise und Vereine.“ Im vollen Vereinsheim, fast alle gemeldeten Vereine hatten einen Repräsentanten nach Günding geschickt, gab es eine flotte Auslosung unter der Leitung von Spielleiter Bernd Battermann. Er freute sich über „interessante Gruppen“ in der Auftaktrunde. Diese wird am Sonntag, 12. Mai, beim TSV 1865 Dachau ausgetragen. Spielort ist der Sportpark Dachau Ost an der Alte Römerstraße. ro

Stenogramm

Gruppe A:SV Günding, TSV Indersdorf, TSV Schwabhausen, SG Haimhausen

Gruppe B: TSV Eintracht Karlsfeld, SpVgg Kammerberg, SG Hebertshausen, SV Sulzemoos

Gruppe C: ASV Dachau, SV Riedmoos, TSV Altomünster, VfL Egenburg, TSV Bergkirchen

Gruppe D: SV Odelzhausen, SG Niederroth, SpVgg Erdweg, TSV 1865 Dachau, SC Vierkirchen