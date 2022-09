SV Heimstetten schnappt sich Ex-Profi aus Arnbach - Rico Strieder zurück aus den Niederlanden

Von: Thomas Leichsenring

141 Spiele in der ersten holländischen Fußballliga: Rico Strieder im Trikot des PEC Zwolle. © archiv

Der ehemalige FC-Bayern-Profi Rico Strieder ist zum SV Heimstetten gewechselt. Der gebürtige Arnbacher kehrt aus den Niederlanden zurück.

Arnbach – Der SV Heimstetten hat einen Transfercoup gelandet: Rico Strieder hat sich dem Regionalligisten angeschlossen – ein langjähriger Profi. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hat 141 Spiele in der ersten holländischen Liga vorzuweisen. Wenn Heimstetten Mitte Oktober beim FC Pipinsried vorstellig wird, wird es für Strieder ein Beinahe-Heimspiel – er stammt aus Arnbach.

Strieder spielte als Bub für den TSV Arnbach, wechselte aber schon früh zum FC Bayern München, wo er alle Jugendmannschaften durchlief. In der Saison 2014/2015 schickte der damalige Bayern-Trainer Pep Guardiola Strieder im Spiel gegen Leverkusen aufs Feld. „Ich habe gemerkt, dass ich mithalten kann“, sagte Strieder vor Kurzem in einem Interview mit dem Internetportal Goal.com zu seinem Bundesliga-Debüt, „ich war der stolzeste Mann überhaupt.“ Es blieb leider bei einem Bundesliga-Einsatz. Nicht zuletzt, weil der FC Bayern mit Xabi Alonso einen Weltklassemann fürs defensive Mittelfeld verpflichtet hatte, sah Strieder wenig Chancen auf einen Platz im Bundesligateam des Rekordmeisters.

Strieder entschied sich fürs Ausland und wechselte in die Eredevise, die höchste holländische Liga. Erst spielte er für den FC Utrecht, später für den PEC Zwolle. In Utrecht war damals Topstürmer Sebastian Haller ein Teamkamerad des Bayern, in den Spielen traf Strieder auf namhafte Gegenspieler wie Matthijs de Ligt.

Die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Rico Strieder gibt den Heimstettenern einen Schub Hoffnung. Denn die Mannschaft hat seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen und ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Der letzte Sieg datiert vom fünften Spieltag, Heimstetten feierte ein 3:2 gegen den FC Schweinfurt. Semir Cerovac, Sportdirektor beim SV Heimstetten, zeigte sich im Gespräch mit FuPa Oberbayern natürlich begeistert: „Rico wird uns definitiv mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Auch seine enorme Qualität hat man im Training schon gesehen.“ (dn/tol)