SV Niederroth: Spielertrainer Hüttner sorgt für die erste Erleichterung

Sein Tor sorgte für die Wende: Niederroths Tim Elstner erzielte im Spiel gegen Türk Garching den 1:1-Ausgleichtreffer. Endstand: 2:1 für den SVN. hae © Bruno Haelke

Mit einem unter dem Strich verdienten 2:1-Sieg gegen FC Türk Sport Garching hat sich der SV Niederroth eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft.

Niederroth - Den Siegtreffer erzielte Sebastian Hüttner in der Nachspielzeit. Die 200 Zuschauer sorgten dafür, dass es rund um das Niederrother Sportgelände zu teils chaotischen Verhältnissen kam. Stichwort: Parkplätze. Mit einem solchen Ansturm hatte in Niederroth augenscheinlich niemand gerechnet.

Die Heimmannschaft hatte in der Summe mehr und auch die besseren Einschussmöglichkeiten. Doch die besten Spieler ihres jeweiligen Teams waren die Keeper. Der Niederrother Christian Vötter hielt sein Team mehr als einmal nach Nadelstichen der Gäste in der Spur, und sein Kollege auf Garchinger Seite, Marius Anghelache, zeichnete sich ebenfalls mehrmals aus. Ohne ihn wäre das Ergebnis deutlich höher ausgefallen.

Der Gast aus Garching ging nach einer Viertelstunde in Führung, Charif Kpegouni schloss einen sauber vorgetragenen Angriff überlegt ab. Für den Ausgleichstreffer zeichnete Tim Elstner verantwortlich: Er wuchtet das Spielgerät aus acht Metern am Türk-Keeper Anghelache vorbei in die Maschen des Gästetores, schnappt sich die Kugel, ballte die Faust und signalisiert: Weiter geht’s!

In der Folge verlagerte sich das Match immer mehr in Richtung Garchinger Tor. Als Türk-Zerberus Anghelache in der 90. Minute einen Hammer aus 35 Metern des SVN-Jokers Hansl Scherm unschädlich machte, schien das Remis zu stehen, doch nach einer Ecke stocherte Sebastian Hüttner den Ball irgendwie über die Linie zum verdienten Sieg. (Bruno Haelke)

Stenogramm

SV Niederroth - FC Türk Sport Garching 2:1 (1:1)

SV Niederroth: Christian Vötter, Sebastian Hüttner, Lukas Lerchl, Dominik Fuchs, Matthias Hartl, Christian Hain, Dominik Göttler, Mathias Fischhaber, Hans Wörmann, Tim Elstner, Dominik Leisch – Johannes Scherm, Sebastian Rauth.

FC Türk Sport Garching: Marius Anghelache, Kadir Kilic, Yusuph Badmus, Feimi Antemoglou, Volkan Sahin, Octavian Dragan, Charif Kpegouni, Muhamet Vreto, Fahri Kavraz, Adrian Nagy, Armin Krndzija – Flamur Gashi, Cristinel Tudoran, Emirhan Ay, Alin Curea, Bruno Dominelli.

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 (14.) – Charif Kpegouni. 1:1 (26.) – Tim Elstner. 2:1 (90.+1) – Sebastian Hüttner.