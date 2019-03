SV Sulzemoos – Grüne Heide Ismaning Samstag, 16 Uhr:

von Moritz Stalter schließen

Der SV Sulzemoos bekommt es am heutigen Samstag mit dem SC Grüne Heide aus Ismaning zu tun. Beide Teams gehen unter komplett unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie.

Klar ist: Für den SVS zählen ab sofort nur noch Siege. Bei den Sulzemoosern war die Stimmung nach der 1:4-Niederlage im Spitzenspiel in Kirchheim am vergangenen Wochenende im Keller. „Das war genau der Start aus der Winterpause, den wir auf gar keinen Fall haben wollten“, erzählt SVS-Sprecher Matthias Kovacs. Dann fügte er an: „Durch den Sieg von Jetzendorf war das Worst-Case-Szenario perfekt.“ Der Rückstand des Tabellendritten aus Sulzemoos auf den Liga-Primus Kirchheimer SC wuchs auf zehn Punkte an. Der Abstand auf den Verfolger aus Jetzendorf, der ein Spiel weniger absolviert hat als die Titelkonkurrenten, beträgt nun fünf Punkte.

„Auch wenn es eine Phrase ist: Wir müssen jetzt nur noch auf uns schauen. Es zählen nur noch Siege. Den ersten wollen wir gegen Ismaning einfahren“, so Kovacs. Während die Sulzemooser bei einem idealen Saisonverlauf noch eine Minimalchance auf den Relegationsplatz haben könnten, geht es für den Gegner aus Ismaning in den ausstehenden neun Ligaspielen um den Klassenerhalt. Der SC Grüne Heide steht mit 14 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz 13 (SpVgg Kammerberg) beträgt sechs Punkte, wobei die Spielvereinigung ein Spiel weniger absolviert hat als die Heide-Kicker. Am vergangenen Wochenende verpatzten die Ismaninger beim 1:3 gegen den TSV Eching den Auftakt – und das trotz fast einer Stunde in Überzahl. Auch wenn mit Michael Niggl ein gefährlicher Offensivspieler im Winter aus Eching zurückgewechselt war, blieb der SC Grüne Heide im Auftaktspiel gegen den TSV lange ohne nennenswerte Offensivaktionen. „Sie müssen auf jeden Fall gewinnen, wir wollen gewinnen“, sagt Kovacs.

Im Hinspiel siegten die Sulzemooser mit 4:1 in Ismaning, und auch im Auswärtsspiel der vergangenen Saison lieferten sie am letzten Spieltag ein Spektakel ab (6:3-Sieg beim SC). Im Hinspiel (1:2) taten sich die SVS-Kicker damals aber schwer. „Da nutzten wir unsere Chancen nicht und sie bestraften dies“, erinnert sich Kovacs. Nun fordert er mehr Effizienz und Aggressivität vom Sulzemooser Team: „Wir haben im Training am Torabschluss und dem Überzahlspiel gearbeitet. Da haben wir Luft nach oben. Und wir brauchen wieder mehr Aggressivität in den Zweikämpfen.“ Personell stehen beim SVS vier Spieler auf der Kippe: Thomas Edelmann, Markus Niedermeyer, Mestan Chasim und Daniel Wildgruber sind angeschlagen bzw. sie trainierten nicht oder nur eingeschränkt mit. Kovacs: „Es ist aber egal, wer spielt: Wir spielen zu Hause gegen ein Team, das hinten steht. Da müssen wir gewinnen.“