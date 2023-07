SV Sulzemoos: Mit viel Elan in die neue Saison – Einzug in Endrunde beim Erdinger Meister Cup

Freuen sich auf die Saison: Bernhard Ahammer (Trainer), Sebastian Heiss, Linus Scherer, Markus Niedermeyer (Co-Trainer), René Röhrl (Co-Trainer) (h.v.l.), Dominik Damjanovic, Maximilian Köpf, Mehmet Ayvaz, Peter Herger, Christopher Heilig (v.v.l.). © BRUNO HAELKE

Voller Vorfreude und mit viel Begeisterung ist der SV Sulzemoos in die Vorbereitung zur Bezirksliga-Saison 2023/2024 gestartet.

Sulzemoos – Der Meister der Kreisliga 1 München und damit Aufsteiger in die Bezirksliga Nord knüpft mit seinem neuen Trainer Bernhard Ahammer nahtlos an die guten Leistungen an: In der Vorrunde des Erdinger Meister-Cups setzte sich der SVS beim Turnier in Königsbrunn durch.

Im Finale besiegten die Ahammer-Schützlinge den SV Greimeltshofen mit 2:1.

In der Vorrunde musste sich unter anderem der TSV Hilgertshausen den Sulzemoosern mit 1:2 geschlagen geben. Wenn man bedenkt, dass mit Christian Wagenpfeil ein Stürmer im Tor stand, ist der Erfolg umso höher zu bewerten. Alle etatmäßigen Torhüter mussten am vergangenen Samstag passen, so dass sich Wagenpfeil bereit erklärte, sich zwischen die Pfosten zu stellen – und er machte seine Sache ausgezeichnet.

In der Endrunde, die am kommenden Samstag in Gaimersheim bei Eichstätt ausgetragen wird, wartet mit der SpVgg Unterhaching (Meister Regionalliga), dem SV Schalding-Heining (Meister Bayernliga Süd) und Eintracht Bamberg (Meister Bayernliga Nord) hochkarätige Konkurrenz auf den Vertreter aus dem Landkreis Dachau. Doch Angst hat das Team aus Sulzemoos nicht, im Gegenteil, die Namen motivieren. (hae)

Neuzugänge

Bernhard Ahammer (Trainer), Rene Röhrl (Co-Trainer), Sebastian Heiss (SC Olching), Linus Scherer (SC Oberweikertshofen), René Röhrl, Dominik Damjanovic (VFB Forstinning), Maximilian Köpf (ASV Dachau), Mehmet Ayvaz (FC Anadolu Bayern), Peter Herger (SG Eichelsbach-Sommerau), Christopher Heilig (SG Eichelsbach-Sommerau)

Vorbereitungsspiele

8. Juli, Erdinger Meister Cup, Landesfinale in Gaimersheim. 11. Juli, 19 Uhr SV Sulzemoos – TSV 1865 Dachau. 16. Juli, 17 Uhr, SV SV Sulzemoos – SV Olympiadorf München. 18. Juli, 19 Uhr, SV Sulzemoos – DJK Pasing. 22. Juli, 14.30 Uhr, SV Sulzemoos – TSV Arnbach.