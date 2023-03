„Jung und talentiert“: SV Sulzemoos präsentiert ersten Neuzugang für die neue Saison

Von: Robin Hieke

Maximilian Köpf ist der erste Sommerneuzugang des SV Sulzemos © Facebook / SV Sulzemoos

Der SV Sulzemoos bekommt Verstärkung in der Innenverteidigung. Der 21-jährige Maximilian Köpf kommt zur neuen Saison vom ASV Dachau.

Sulzemoos – „Er ist jung, talentiert und passt gut in das Sytem unseres neuen Trainers“, schwärmt Dennis Reith. Der Teammanager des SV Sulzemoos präsentiert nach der Bekanntgabe des neuen Trainers nun auch den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24. Maximilian Köpf kommt vom Landesligisten ASV Dachau. Weitere Transfers sind geplant. „Die Gespräche laufen auf Hochtouren. Wir sind auf einem guten Weg“, bestätigt Reith.

Erste Verstärkung für den neuen Trainer Bernhard Ahammer

Im Januar hat der SV Sulzemoos seinen neuen Trainer präsentiert, Bernhard Ahammer. Der jetzige Trainer Markus Wagenpfeil möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und zieht sich zurück. Die angekündigte Transferoffensive beginnt nun also mit Köpf. „Berni setzt auf einen guten Mix zwischen jungen, talentierten aber auch erfahrenen Spielern. Da passt er gut rein“, erklärt der Teammanager.

Bernhard Ahammer bekommt ehemaligen Spieler

Der „Wunschtrainer“ Ahammer spielte zu Bezirksligazeiten schon für den SV Sulzemoos, wechselte später zum FC Pipinsried, um sich auch höherklassig beweisen zu können. Seine letzte Trainerstation war der ASV Dachau in der Saison 2019/21. In dieser Saison spielte auch Maximilian Köpf für den ASV Dachau. Bernhard Ahammer bekommt also seinen ehemaligen Schützling.

Durchwachsener Rückrundenstart für den Aufstiegsaspiranten SV Sulzemoos

Bevor der 40-Jährige allerdings im Sommer übernimmt, hat der Kreisligist aus dem Dachauer Hinterland noch ein großes Ziel: die Rückkehr in die Bezirksliga. „Die Vorbereitung war, wie bei vielen anderen Vereinen auch, eher durchwachsen. Wir hatten viele Verletzte und Kranke“, sagt Dennis Reith.

Auch das erste Ligaspiel nach der Pause wurde nicht gewonnen. Der Endstand gegen den SV Lohhof: 1:1. „Ein Punkt ist vielleicht zu wenig im Aufstiegsrennen. Dennoch ist der SV Lohhof eine starke Mannschaft und es war ein gerechtes Unentschieden“, erzählt Reith. Trotz fünf Punkten Rückstand auf das Führungsduo Allach / Waldeck ist der Aufstieg in die Bezirksliga weiterhin das Ziel des SV Sulzemoos. (Robin Hieke)