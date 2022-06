SV Sulzemoos verpasst direkten Wiederaufstieg: nicht zielstrebig genug

Teilen

Riesengroß war die Enttäuschung bei den Sulzemoosern über die vielen vergebenenTorchancen und das frühe Ausscheiden aus dem Rennen um einen der letzten freien Plätze in der Bezirksliga. Der direkte Wiederaufstieg wurde so verpasst. © Bruno Haelke

Aus und vorbei. Der SV Sulzemoos hat das Halbfinale der Aufstiegsrelegation in die Bezirksliga völlig unnötig gegen den FC Hellas München mit 0:1 verloren.

Karlsfeld - Damit steht fest: Die Sulzemooser kämpfen auch in der kommenden Saison 2022/2023 in der Kreisliga um Punkte. Vor 329 Zuschauern beförderte Sotirios Chamos sein Hellas-Team nach einer guten halben Stunde per Kopf in die nächste Runde.

Es war aus Sicht des Dachauer Landkreisteams zum Haare raufen. Nach gut zehn Minuten bekam die Elf von SVS-Trainer Markus Wagenpfeil die Partie nach verhaltenem Beginn immer besser in den Griff.

Matchwinner Sotirios Chamos vom FC Hellas war bester Mann auf dem Platz, per Kopf besorgte er den Siegtreffer. © Bruno Haelke

Zunächst spielte sich das Spielgeschehen meist im Mittelfeld ab, die Intensität nahm dann aber sichtbar zu. In der 26. Minute hatte SVS-Akteur Kristian Paluca die Führung auf dem Fuß, doch der Ex-Pipinsrieder Keeper im Tor von Hellas, Georgios Blantis, machte den strammen Schuss mit einem starken Reflex zunichte.

Auf der Gegenseite hatte danach Hellas-Mittelstürmer Sokratis Evangelou die Führung auf dem Kopf, doch der Sulzemooser Keeper Maxi Kronschnabl rettete ebenso famos wie sein Münchner Kollege kurz zuvor. Die darauffolgende Ecke flog herein – und der Kapitän der Münchner, Sotirios Chamos, netzte per Kopf zum letztendlich goldenen Tor in der 33. Minute ein.

Was folgte, war ein Sturmlauf des SV Sulzemoos. Angriff auf Angriff rollte in Richtung Keeper Blantis, doch das Runde wollte aus Sicht des SVS nicht ins Eckige.

Der SV Sulzemoos verpasst den direkten Wiederaufstieg. © Bruno Haelke

Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich das Spiel nicht. Sulzemoos hatte alles im Griff – fast alles. Hellas spielte von Beginn der zweiten Halbzeit an auf Zeit, was vom aufmerksamen Schiedsrichter Alexander Meier mit acht Minuten Nachspielzeit geahndet wurde – und das ohne größere Verletzungsunterbrechungen.

Hellas setzte nur noch selten Nadelstiche in Form von Kontern, allerdings hatte der überragende Sotirios Chamos das 2:0 auf dem Fuß, doch er verzog freistehend aus elf Metern.

Alleine in den Schlussminuten kam der SVS zu etlichen guten Torchancen: Johannes Oberacher in der 85., Aykut Sahin in der 89. und Yasin Kökner in der 90. Minute verpassten den längst überfälligen und auch verdienten Ausgleichstreffer. Am Ende versagten entweder die Nerven oder man zielte zu ungenau. So retteten die Griechenkicker aus der Landeshauptstadt den Vorsprung über die Ziellinie.

Dem SV Sulzemoos kann man, wenn überhaupt, nur einen Vorwurf machen: Im letzten Drittel agierten die SVS-Kicker einfach nicht zielstrebig genug. (Bruno Haelke)

Stenogramm

FC Hellas München - SV Sulzemoos 1:0 (1:0)

FC Hellas München: Georgios Blantis, Georgios Spiridonov, Konstantinos Paschalidis, Sotirios Chamos, Sokratis Evangelou, Dominik Damjanovic, Haris Huskic, Batsouki Tschetiani, Kyriakos Mavromatis, Grigorios Almanidis, Omer Berbic – Paul Odunlade, Edin Omic, Michael Metz.

SV Sulzemoos: Maximilian Kronschnabl, Matthias Kovacs, Sergen Retzep, Johannes Oberacher, Stefan Frimmer, Thomas Schmid, Yasir Ammar Sami, Andreas Zech, Marcel Berger, Yasin Kökner, Kristian Paluca – Bilal Solanke, Aykut Sahin, Moritz Rotter, Gabriel Lauria.

Zuschauer: 330

Tor: 1:0 (33.) – Sotirios Chamos.