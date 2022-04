Sparkassencup: SV Sulzemoos fordert die strauchelnde Karlsfelder Eintracht heraus

Von: Rolf Gercke

Teilen

Nicht zu halten waren bisher die Sulzemooser im Sparkassencup, heute soll Karlsfeld dran glauben. © HAB

Dieses Halbfinalduell entbehrt nicht einer gewissen Brisanz. Oder mit anderen Worten: Eine Sensation liegt in der Luft.

Sulzemoos/Karlsfeld – Mit dem SV Sulzemoos und dem TSV Eintracht Karlsfeld treffen am heutigen Dienstag (18.15 Uhr) zwei Teams in der Vorschlussrunde des 46. Dachauer Sparkassencup-Wettbewerbs aufeinander, deren Formkurve unterschiedlicher nicht ausschauen könnte. Während der Landesligist aus Karlsfeld nach der Winterpause von einer Verlegenheit in die andere stolpert, eilt der Kreisligist aus dem Dachauer Hinterland selbstbewusst von Erfolg zu Erfolg Richtung Bezirksliga. Nicht wenige Fußball-Experten trauen dem Herausforderer SVS die Überraschung zu.

Beide Teams haben bisher nichts anbrennen lassen. Die Sulzemooser besiegten in Runde eins den schwäbischen Kreisklassisten FC Tandern auswärts mit 5:2 und lösten zwei Wochen später mit dem 5:1-Heimsieg gegen den SV Odelzhausen das Viertelfinalticket. In diesem mussten sie nicht antreten, der TSV Altomünster hatte wegen anhaltender Personalprobleme bereits im Vorfeld das Handtuch geworfen.

Die Karlsfelder, zuletzt im Jahr 2015 Pokalsieger, erreichten durch Siege über die SpVgg Röhrmoos (5:1), den SV Günding (2:0) und den TSV 1865 Dachau (4:0) die Vorschlussrunde.

Das zweite Halbfinalmatch bestreiten die SpVgg Kammerberg und der ASV Dachau um 18.15 Uhr am Dienstag, 3. Mai. (Rolf Gercke)