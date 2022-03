„So etwas noch nie erlebt“: Spielabbruch beim SV Sulzemoos nach Krampfanfall von Thomas Schmid

Von: Vinzent Fischer

Nach seinem Krampf-Anfall geht es jetzt wieder aufwärts: Thomas Schmid vom SV Sulzemoos. © Felix Lerchl / FuPa

Schock-Moment für den SV Sulzemoos um Trainer Markus Wagenpfeil: In der Begegnung beim SV Lohhof brach Außenverteidiger Thomas Schmid nach einem Krampfanfall zusammen.

Sulzemoos - „So etwas habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt“, ist Trainer Markus Wagenpfeil weiterhin betroffen. Zum Start in das Fußball-Jahr 2022 ging es für seinen SV Sulzemoos am vergangenen Sonntag zum SV Lohhof. Es sollte ein erfolgreicher Auftakt in die verbleibenden Partien werden, schließlich visiert der SVS um Coach Wagenpfeil die Rückkehr in die Bezirksliga an. Der irakische Ex-Profi Yasir Ammar Sami feierte sein Punktspiel-Debüt. Doch dann kam es zu einem bösen Zusammenprall von Sulzemoos-Torwart Maximilian Kronschnabl mit seinem Mitspieler Thomas Schmid. Das Spiel musste nach 62 Minuten beim Stand von 2:0 für Lohhof abgebrochen werden.

SV Sulzemoos: Thomas Schmid kommt von der Bank - Schwerer Zusammenprall mit dem eigenen Torwart

„Das war natürlich ein Schock-Moment für uns alle. Das ist die etwas unschöne Seite des Fußballs“, sagt SVS-Trainer Markus Wagenpfeil. Doch was genau war eigentlich passiert? Nach einer Freistoßflanke des SV Lohhof auf den langen Pfosten kam Sulzemoos-Keeper und -Kapitän Kronschnabl aus seinem Tor und klärte den Ball. „Dabei hat er den Thomas (Schmid, d. Red.) mit der Hüfte am Kopf erwischt. Der ist dann mit vollem Schwung ungebremst auf den Boden aufgeschlagen“, schildert Wagenpfeil die Situation. Besonders bitter: Wagenpfeil brachte Schmid erst kurz vor der Aktion als Einwechselspieler von der Bank.

Thomas Schmid war daraufhin sofort bewusstlos. „Der ganze Körper hat sich verkrampft. Das ging ungefähr eine Minute lang. Der Sanka kam dann Gott sei Dank recht schnell, und dann war es auch schon wieder besser. Er hat sich aber an nichts erinnern können und war wie weggetreten“, erzählt Markus Wagenpfeil. Glück im Unglück für Thomas Schmid und den SV Sulzemoos: Mitspieler Gabriel Lauria, verletzungsbedingt gar nicht im Kader, war als Zuschauer trotzdem mit von der Partie. Der gelernte Krankenpfleger leitete Maßnahmen zur Erstversorgung ein. „Er ist sofort auf den Platz gesprintet und hat uns alle angewiesen, was wir zu tun haben“, berichtet Wagenpfeil.

SV Sulzemoos: Partie beim SV Lohhof muss abgebrochen werden

Der Schock nach dem Zusammenprall war bei den Spielern sichtlich anzumerken. Die Situation weckte Erinnerungen an die Europameisterschaft im vergangenen Sommer, als Dänemarks Christian Eriksen im Vorrundenspiel gegen Finnland zusammenbrach. Anders als bei der EM brach Schiedsrichter Nicolas Junk die Kreisliga-Begegnung jedoch ab. Die Akteure fühlten sich verständlicherweise nicht mehr in der Lage, das Spiel zu Ende zu führen. Einen gesonderten Dank spricht der Sulzemoos-Chefanweiser daher dem SV Lohhof aus, schließlich lagen die Gastgeber mit 2:0 in Führung: „In so einer Situation ist alles andere zweitrangig. Hut ab, wie sich Lohhof verhalten hat. Das war eine super Teamleistung.“

Die Notärzte brachten Thomas Schmid sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Diagnose: Der Zusammenprall löste beim SVS-Außenverteidiger einen Krampfanfall aus. Die ersten Tests in der Obhut der Ärzte verliefen bei Schmid gut, der SVS-Trainer ist sichtlich erleichtert: „Es wird wieder, er ist auf dem Weg der Besserung.“ Nach einer Kernspintomographie darf er das Krankenhaus möglicherweise noch am heutigen Dienstag verlassen. „Er ist mit einem blauen Auge davongekommen“, atmet Markus Wagenpfeil auf. (Vinzent Fischer)