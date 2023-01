„Der absolute Wunschtrainer“: Sulzemoos angelt sich Ahammer – und kündigt Transferoffensive an

Von: Moritz Bletzinger

Bernhard Ahammer übernimmt den SV Sulzemoos zur Saison 2023/24: Abteilungsleiter Paul Kronseder (l.) und technischer Leiter Dennis Reith (r.) freuen sich auf ihren „absoluten Wunschtrainer“. © SV Sulzemoos

Bernhard Ahammer übernimmt im Sommer den SV Sulzemoos. Bis dahin will der Verein den Kader verstärken – und in die Bezirksliga aufsteigen.

Sulzemoos – „Wir haben unseren absoluten Wunschtrainer bekommen“, verkündet Dennis Reith. Der Teammanager des SV Sulzemoos hat die Nachfolge von Markus Wagenpfeil frühzeitig geklärt und hochklassig besetzt: Bernhard Ahammer (40) übernimmt zur neuen Saison.

Wagenpfeil möchte mehr Zeit für seine Familie und verabschiedet sich deshalb vom SV Sulzemoos. Sein Partner im bisherigen Trainer-Duo, Markus Niedermeyer, bleibt dem Verein als Co-Trainer von Ahammer erhalten.

Reith schwärmt von Ahamer: „Bernhard ist Trainer durch und durch“

„Bernhard ist Trainer durch und durch. Und war ein überragender Fußballer“, schwärmt Reith. Ahammer spielte zu Bezirksligazeiten für den SV Sulzemoos, wechselte dann aber 2007 zum FC Pipinsried, um sich höherklassig zu probieren. Für den SV Günding stand er in der laufenden Saison viermal auf dem Platz.

Als Trainer hat Ahammer eine kurze Pause hinter sich. Zuletzt coachte er den ASV Dachau in der Landesligasaison 2019/21. Im Sommer kommt also sein Trainer-Comeback.

SV Sulzemoos beginnt Transferoffensive für den Sommer – Reith baut auf Connections von Ahammer

Dafür will sich der SV Sulzemoos bestens vorbereiten. Reith ist bereits in intensiven Gesprächen mit dem designierten Coach. „Ab nächster Woche gehen wir offensiv in Transfergespräche. Wir werden den einen oder anderen Spieler holen“, kündigt er an. Will seine aktuelle Mannschaft damit aber nicht kritisieren: „Es sollen keine 20 Spieler kommen, wir haben einen sehr, sehr starken Kader. Den verstärken wir punktuell.“

Mit Geld wird der SV Sulzemoos aber nicht um sich werfen, ordnet Reith ein, die finanziellen Voraussetzungen „bewegen sich in einem normalen Bereich.“ Viel mehr baut der Teammanager auf die Connections seines neuen Trainers: „Unser Trumpf ist der Ahammer Benni“, sagt Reith: „Er kennt viele Spieler, war viel unterwegs.“

„Aufstieg das klare Ziel“: Sulzemoos will mit Wagenpfeil und Niedermeyer in die Bezirksliga

Im besten Fall soll Ahammer den SV Sulzemoos in der Bezirksliga übernehmen. Reith glaubt an die Mannschaft um Wagenpfeil und Niedermeyer: „Der Aufstieg ist immer noch das klare Ziel. In der Hinrunde hatten wir viel Pech und mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Jetzt ist der Kader wieder vollständig. Außerdem haben wir nur sechs Punkte Rückstand und dazu ein Spiel weniger.“

„Sollte es nicht klappen, greifen wir nächste Saison voll an“, stellt Reith klar. Die Verpflichtung von Ahammer und die Transferpläne hängen nicht am Aufstieg.

SV Sulzemoos: Spieler freuen sich auf Ahammer – Reith bedankt sich bei Wagenpfeil

Mit den Führungsspielern hat die Vereinsführung bereits über den neuen Trainer gesprochen. Sie freuen sich, sagt Reith: „Es war ihnen wichtig, dass der neue Trainer weiß, was er möchte, dass er einen Plan mitbringt. Und den hat der Benni absolut. Die Spieler waren schon sehr angetan.“ Ahammer arbeite außerdem sehr gerne mit jungen Spielern, das passt zum Durchschnittsalter beim SVS.

So euphorisch Reith auf die nächste Saison blickt, muss er sich dennoch von seinem Freund Markus Wagenpfeil als langjährigen Vereinskollegen verabschieden: „Ich will einfach Danke sagen. Was Markus lange Jahre für den SV Sulzemoos geleistet hat, ist sensationell. Wie er für alles seinen Kopf hingehalten hat, sowas gibt es heute fast nicht mehr. Wir sind ihm sehr dankbar.“ (moe)