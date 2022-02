„Ein neues Leben“: SV Sulzemoos verpflichtet irakischen Profi - Trainer Wagenpfeil begeistert

Von: Vinzent Fischer

Ein namhafter Neuzugang für den SV Sulzemoos: Yasir Ammar Sami, Ex-Juniorennationalspieler und Profi im Irak. © SV Sulzemoos

Der SV Sulzemoos hat sich mit dem irakischen Profifußballer Yasir Ammar Sami verstärkt. Das Team um Trainer Markus Wagenpfeil will zurück in die Bezirksliga.

Sulzemoos - Ex-Profis im oberbayerischen Amateurfußball sind in dieser Saison ein verhältnismäßig häufiges Phänomen. Einen ehemaligen Berufsfußballer aus dem Nahen Osten hat aber wohl kaum ein Verein unter Vertrag. Dem Kreisligisten SV Sulzemoos ist dieser Coup als eine der wenigen Ausnahmen geglückt: Der Iraker Yasir Ammar Sami, 25, hat sich dem Verein aus dem Dachauer Hinterland zur Winterpause angeschlossen.

SV Sulzemoos: Neuzugang Yasir Ammar Sami kam bei der U 17-Weltmeisterschaft zum Einsatz

Eigentlich sollte das Engagement schon früher beginnen, weiß Trainer Markus Wagenpfeil zu berichten. „Yasir wäre gern schon im Sommer zu uns gekommen. Er hatte aber noch einen laufenden Vertrag im Irak“, blickt der Übungsleiter zurück. Seit Ende Januar trainiert Yasir Ammar Sami mit dem SV Sulzemoos, bis dahin spielte er beim irakischen Erstligisten Al-Sinaa SC. Mit Vorurteilen gegenüber der Qualität der Liga will Wagenpfeil direkt aufräumen. „Die trainieren dort täglich unter Profi-Bedingungen. Das ist niveautechnisch nicht schlecht, in etwa wie bei uns die 3. Liga“, lautet die Einschätzung des SVS-Trainers.

Mit dem Klub aus der Vorstadt Bagdads stand der Mittelfeldspieler im Mittelfeld der 20 Mannschaften starken Premier Football League. Der 25-Jährige war darüber hinaus Junioren-Nationalspieler des Irak. Bei der U 17-Weltmeisterschaft 2013 in den Vereinigten Arabischen Emiraten kam er in zwei Vorrunden-Spielen zum Einsatz. „Er hat dort seinen Traum vom Profifußballer gelebt“, erzählt Markus Wagenpfeil.

Familiäre Gründe für den Wechsel zum Kreisligisten - SV Sulzemoos überzeugt trotz sportlichen Rückschritts

Das Abenteuer im Irak ist jetzt allerdings bis auf weiteres beendet. Familiäre Gründe haben den Ausschlag für einen Wechsel in die Kreisliga Münchens gegeben. „Seine Frau lebt seit 15 Jahren in München. Der Vorstand hat den Kontakt zu ihm hergestellt, und dann haben wir ihm die Philosophie des Vereins erklärt“, erklärt Trainer Wagenpfeil und führt weiter aus: „Wir wollen ihm dabei helfen, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Wir wollen ihm diese Möglichkeit geben, das hat ihm imponiert.“ Der Verein selbst wolle grundsätzlich zur Integration und zum Kampf gegen rassistische Vorurteile beitragen.

Eine Straße im Zentrum Bagdads: Neun der 20 Mannschaften aus der ersten irakischen Fußball-Liga stammen aus der Hauptstadt, darunter auch Yasir Ammar Samis Ex-Klub Al-Sinaa. © Imago / imagebroker

„Es macht viel Spaß“: SV Sulzemoos überzeugt in der Vorbereitung

Offenbar waren die Vereinsverantwortlichen mit ihrem Werben überzeugend - obwohl das Engagement aus Sicht von Yasir Ammar Sami aus sportlicher Hinsicht einem Rückschritt entspricht. Dieser Tatsache ist sich auch Trainer Wagenpfeil bewusst: „Er ist eine Klasse für sich und spielt bei uns unter seinen Möglichkeiten. Wenn er es gut macht, werden sich für ihn höherklassig Möglichkeiten ergeben.“

Doch daran will der Übungsleiter zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht denken. „Er tut der Mannschaft unwahrscheinlich gut. Es macht viel Spaß, denn auch die Mannschaft um ihn herum entwickelt sich. Das spiegelt sich in den Ergebnisse wider“, frohlockt Wagenpfeil. Der SV Sulzemoos konnte bisher alle vier Testspiele in der Winterpause für sich entscheiden - darunter auch die Partie gegen den Bezirksligisten SpVgg Kammerberg. Das deutet schon an, wohin die Reise nach Saisonende gehen könnte.

SV Sulzemoos gibt klaren Kurs vor: „Der Aufstieg ist das Ziel“

In der Kreisliga München 1 steht der SV Sulzemoos vier Punkte hinter Tabellenführer Untermenzing auf dem 2. Tabellenrang, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Das ausgemachte Saisonziel des Vereins habe sich durch den Neuzugang nicht geändert, so Trainer Wagenpfeil. Der Bezirksliga-Abstieg aus der vergangenen Corona-Spielzeit 2019/21 soll korrigiert werden. „Der Aufstieg ist das Ziel. Ob direkt oder über die Relegation, wird sich zeigen“, gibt der Trainer den Kurs vor. In der Rückrunde kann sich der SV Sulzemoos auf tatkräftige Unterstützung von Neuzugang Yasir Ammar Sami verlassen. Der Ex-Profi soll hauptsächlich im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen.