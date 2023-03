Türkgücü München gegen FC Pipinsried LIVE: Krisenduell! Wer holt sich den wichtigen Dreier?

Von: Kilian Drexl

Holt Alper Kayabunar mit Türkgücü München gegen Pipinsried den ersten Sieg nach der Winterpause? © IMAGO/Sven Leifer

Türkgücü München trifft am Samstagnachmittag auf den FC Pipinsried. Türkgücü will sich nach den jüngsten Niederlagen rehabilitieren. Der Liveticker.

Türkgücü München empfängt am Samstagnachmittag den FC Pipinsried (14 Uhr).

Wir begleiten das Spiel im Liveticker aus dem Grünwalder Stadion.

Türkgücü hat in 2023 noch keines seiner fünf Spiele gewonnen.

München – Türkgücü München empfängt am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr den FC Pipinsried und will endlich den ersten Dreier im Jahr 2023 einfahren.

„Ein paar Tore schießen wäre nicht schlecht“ – Türkgücü sucht Mittel gegen Ladehemmung

Türkgücü München geht stark angeschlagen in das Duell mit Pipinsried und ist auf Versöhnung aus. Nach drei Remis unmittelbar nach der Winterpause verlor die Elf von Alper Kayabunar die letzten beiden Partien deutlich. Gegen den 1. FC Nürnberg II setzte es eine 1:4 Niederlage, gegen die Reserve des FC Bayern verlor man unter der Woche mit 0:3. Allerdings mussten die Münchner nach zwei englischen Wochen auch mit der zusätzlichen Belastung umgehen. Kayabunar gerate noch nicht in Panik, machte aber nach dem Spiel gegen die „kleinen Bayern“ Verbesserungspotenzial in der Offensive aus, sagt er: „Ein paar Tore schießen wäre nicht schlecht. Dieses Problem hatten wir auch schon zum Anfang der Saison.“

Pipinsried-Coach Paul: „Wir wollen die Schwächephase von Türkgücü ausnutzen

Gegen den Tabellenvorletzten könnte es nun endlich wieder mit dem Toreschießen klappen. Das Team von Spielertrainer Herbert Paul konnte im neuen Kalenderjahr ebenfalls noch keinen Sieg erringen und holte aus den ersten drei Spielen nur zwei Punkte. „Wir wollen die Schwächephase von Türkgücü ausnutzen, wobei man auch sagen muss, dass sie zuletzt mit Nürnberg und den Bayern-Amateuren zwei richtig starke Gegner hatten“, sagte der Coach des Außenseiters im Vorfeld der Partie. Kayabunar warnte seine Mannschaft vor den Gästen: „Es wird ein schwieriges Spiel, Pipinsried wird mit Sicherheit alles geben.“

Türkgücü wird auf Albano Gashi verzichten müssen. Der 28-Jährige verletzte sich gegen Nürnberg schwerer am Arm und fällt lange aus. Pipinsried stehen die gesperrten Benedikt Lobenhofer (Gelb-Rot) und Faton Dzemailji (Rot) nicht zur Verfügung. Dafür könnte Ahanna Agbowo zu seinem Comeback kommen.