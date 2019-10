SV Untermenzing und der SV Nord mit Kantersiegen

Kreisliga 1 kompakt

von Rolf Gercke schließen

Die Chance verpasst, auf den Aufstiegs-Relegationsplatz zu springen, hat am Sonntag der SV Günding.

Kreisliga 1 München

Das Team aus dem Landkreis Dachau ging im Auswärtsspiel beim FC Eintracht München zwar Mitte der ersten Halbzeit durch Bene Kronschnabl in Führung, doch danach trafen die Hausherren dreimal in Folge ins Schwarze. Der Gündinger 2:3-Anschlusstreffer fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Der Tabellenvorletzte TSV Indersdorf hat sich am Sonntag ein torloses Remis gegen den TSV Allach 09

erkämpft. Einer der Besten im Team des Gastgebers war Torwart Anderas Koll, er bewahrte seine Mannschaft eine Viertelstunde vor Schluss mit einer Glanzparade nach einem Schuss von Uli Fries vor dem 0:1.

Der Tabellenletzte SV Niederroth hat das Duell mit dem Aufstiegskandidaten SV Untermenzing klar mit 0:4 verloren. Es bleibt somit bei einem Saisonsieg für den SVN. Ein Doppelschlag des Menzingers Marc Spornraft kurz vor der Pause zum 2:0 und 3:0 entschied die Partie schon früh.

Die Reservemannschaft des ASV Dachau hat das Heimspiel gehen den Tabellendritten SC Inhauser Moos unglücklich mit 1:2 verloren. Die Stadtwälder waren durch einen Treffer von Johannes Müller früh in Führung gegangen, doch Gabriel Lauria und Fabio Gambino drehten nach der Pause die Partie.

Treffer von Stefan Stegmair und Martin Reindl haben der SpVgg Erdweg einen feinen 2:0-Heimsieg über den in der Tabelle weit vor ihnen stehenden TSV Moosach-Hartmannshofen beschert.

Nichts anbrennen ließ der Titelaspirant SV Nord im Heimspiel gegen den TSV Altomünster, die Kicker aus der Lerchenau gewannen die einseitige Partie mit dem Tennisergebnis 6:0. ge

Stenogramm

Eintracht München - SV Günding 3:2 (1:1)

FC Eintracht München: Florian Nehring, Metin Kullukcu, Benjamin Lohr, Canberk Köprülügil, Jose Vinicius Santos de Arruda, Georgios Kaloudis, Maasom Dawod, Rosario Lo Giudice, Joel Batt, Deniz Scheeder, Florian Friemer – Daniel Scheeder, Daniel Beer, Raphael Sieger

SV Günding: Alexander Kilmarx, Matthias Keil, Kevin Bachhuber, Dennis Hölzl, Stephan Liebl, Moritz Linke, Jonas Schwarz, Anton Rusp, Dominik Liebl, Julian Penk, Benedikt Kronschnabl – Philipp Urban, Christoph Krüger, Luis Heitmeier

Gelb-Rote Karte:Benjamin Lohr (54.), Christoph Krüger (90.+2), Dennis Hölzl (90.+6)

Tore: 1:0 (11.) – Joel Batt. 1:1 (20.) – Benedikt Kronschnabl. 2:1 (56.) – Rosario Lo Giudice. 3:1 (89.) – Florian Friemer (Elfmeter).

SV Niederroth - SV Untermenzing 0:4 (0:3)

SV Niederroth: Sebastian Hartl, Markus Niedermeyer, Mathias Fischhaber, Johannes Scherm, Maximilian Rothfuss, Sebastian Rauth, Matthias Hartl, Felix Lerchl, Hans Wörmann, Lukas Obert, Maximilian Obert – Sebastian Metzger, Valentin Weigand

SV Untermenzing: Andreas Wenzel, Thomas Ebner, Maximilian Hartmann, Fabian Lüders, Christian Benko, Fabian Keller May, Sotirios Tsianakas, Dominik Pfister, Christian Zäch, Hüseyin Efe, Christopher Kolbeck – Moritz Mösmang, Sebastian Foik, Marc Spornraft

Tore: 0:1 (9.) – Dominik Pfister. 0:2 (36.) – Marc Spornraft. 0:3 (45.+2) – Marc Spornraft. 0:4 (74.) – Thomas Ebner.

ASV Dachau II - Inhauser Moos 1:2 (1:0)

ASV Dachau II: Thomas Bader, Sebastian Reissner, Kevin Zepeda, Felix Obeser, Franjo Stanic, Benedikt Kirner, Sebastian Walz, Afeez Sanusi, Johannes Mueller, Patrick Berke, Murat Aydin – Julian Reischl

SC Inhauser Moos: Nils Neumann, Georg Mederl, Alexander Neugebauer, Thomas Ackermann, Tobias Seethaler, Patrick Dietl, Maximilian Fischer, Christian Legrand, Marco Hahm, Fabio Gambino, Richard Walter – Thomas Schmid, Maximilian Kopfmüller, Gabriel Lauria

Tore: 1:0 (19.) – Johannes Müller. 1:1 (60.) – Gabriel Lauria. 1:2 (84.) – Fabio Gambino (Elfmeter).

TSV Indersdorf - TSV Allach 09 0:0 (0:0)

TSV Indersdorf: Andreas Koll, Franz Wianski, Christof Pihale, Markus Stingl, Foday Sesay, Tim Elstner, Can Luca Akdere, Tobias Altstiel, Stefan Aust, Jonas Kubitschek, Marcel Truntschka – Lukas Herzberg, Christian Bopfinger

TSV Allach 09:Uli Stadler, Maximilian Worbs, Zvonimir Budja, Samuel Hilgart, Florian Krimmer, Michael Scheuerer, Patrick Ghigani, Thomas Huser, Uli Fries, Afrim Sertolli, Simon Halser – Dennis Probst, Fabian Böswald, Ennis Ghigani

Tore: Fehlanzeige

SV Nord - TSV Altomünster 6:0 (4:0)

SV Nord-Lerchenau: Matthias Angermeir, Ilgar Can, Korbinian Hafner, Patrick Neser, Christian Roth, Martin Angermeir, Peter Zeussel, Edin Smajlovic, Alexander Rösler, Dominik Besel, Satuk Can – Nenad Marin, Simon Scherer, Stefan Lippenberger

TSV Altomünster: Aron Sturm, Matthias Ziegenaus, Andreas Brysch, Maximilian Mauer, Fisher Kialanda, Niclas Grosa, Arthur Vogel, Florian Mederer, Robert Mederer, Daniel Bittermann, Marinell Schatz – Julius Wehrle, Raphael Schätzle

Tore:1:0 (4.) – Edin Smajlovic. 2:0 (5.) – Martin Angermeir. 3:0 (22.) – Christian Roth (Elfmeter). 4:0 (26.) – Dominik Besel. 5:0 (74.) – Peter Zeussel. 6:0 (87.) – Peter Zeussel.

SpVgg Erdweg - TSV Moosach 2:0 (0:0)

SpVgg Erdweg: Dominik Chlubek, Martin Arzberger, Stefan Stegmair, Johannes Reindl, Eldar Mair, Martin Reindl, Niklas Lehmann, Sebastian Schuff, Niklas Keller, Anton Burghart, Fabian Meier – Tobias Egerland, Sebastian Göttler

TSV Moosach-Hartmannshofen:Patrick Jännerwein, Andreas Kling, Toni Weisheit, Lukas Stolz, Valentin Wechselberger, Luca Raspolini, Michael Wald, Ismail Hürriyetoglu, Tom Wilnauer, Tilman Franke, Sebastian Zobel – Waios Antonopoulos, Anton Jashanica, Niklas Fabritius

Gelb-Rote Karte: Fabian Meier (86.)

Tore:1:0 (64.) – Stefan Stegmair. 2:0 (90.+2) – Martin Reindl.