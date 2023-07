Defensive im Fokus: SV Weichs stellt die Weichen für die kommende Saison

Die Weichser Neuzugänge: Trainer Korbinian Regert begrüßt Mersad Alic, Eric Kammerer, Dominik Zachmann und Samir Beric (von links). © SV Weichs

Der SV Weichs ist diese Woche in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der Kreisliga München 1 gestartet.

Weichs – Trainer Korbinian Regert will heuer den Fokus vor allem auf die Defensive legen: „Letztes Jahr haben wir viele unnötige Gegentore bekommen. Das gilt es heuer definitiv zu verbessern.“ Schließlich stellten die Weichser in der abgelaufenen Saison mit 56 Gegentoren die drittschlechteste Abwehr der Liga.

Vor allem in der Vorrunde sah es zeitweise so aus, als müssten sie den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten. Doch nach einer guten Rückrunde konnte die Mannschaft von Korbinian Regert das Ruder noch einmal herumreißen und die Saison auf dem neunten Platz beenden.

Das Ziel für dieses Jahr: Weniger spielerische Höhen und Tiefen und frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Vier Neuzugänge sollen dabei helfen: Innenverteidiger Eric Kammerer kommt von der SpVgg Röhrmoos-Großinzenmoos. Dominik Zachmann ist gelernter Außenverteidiger und wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Dachau 1865 II nach Weichs. Samir Beric vom FC Hellas München soll in der kommenden Saison das defensive Mittelfeld verstärken. Vom TSV Paunzhausen kommt Flügelflitzer Mersad Alic.

„Damit haben wir uns gerade in der Defensive gut verstärkt und können mit einem guten Gefühl in die neue Saison starten“, so Regert. Insgesamt erwartet er zum Trainingsauftakt 18 Spieler. In der Vorbereitung absolvieren die Weichser fünf Testspiele und nehmen am Sparkassen-Pokal teil. Der Gegner in der ersten Runde wird noch ausgelost. fr

Vorbereitungsspiele

16. Juli, SC Maisach – SV Weichs um 15 Uhr. 23. Juli, SV Weichs – FC Ampertal Unterbruck um 16 Uhr. 29. Juli, SV Weichs – SV Helios-Daglfing München um 15 Uhr. 6. August, FC Tandern – SV Weichs um 16 Uhr. 12. August, SV Weichs – TSV Moosach-Hartmannshofen um 13.30 Uhr.