SV Weichs: Muminovic auch in der Relegation nicht zu stoppen

Von: Rolf Gercke

Hattrick in Harthof: Der Weichser Alen Muminovic ist nicht zu stoppen. FOTO: hab © hab

Viel mehr Spektakel geht nicht. Der SV Weichs hat sich durch einen 5:3-Auswärtssieg eine hervorragende Ausgangsposition für den angestrebten Aufstieg in die Kreisliga verschafft.

München - Die Gäste aus dem Landkreis Dachau stellten in Harthof vor 185 Zuschauern sowohl ihre Nerven- als auch ihre Auswärtsstärke eindrucksvoll unter Beweis.

Nach einer knappen Stunde führten die Hausherren mit 3:1, doch dann schlug die Balkan-Fraktion des SVW gnadenlos zu. Alen Muminovic verkürzte auf 2:3 (58.). Imbrahim Imamovic glich aus (79.), Alen Muminovic brachte den SVW mit seinem zweiten Treffer erstmals in Führung (90.) und sorgte dann auch noch für den 5:3-Endstand (90.+5).

Die Weichser hatten Glück, dass mit Wolfgang Widl, Vincenzo Amoro und Danny Krüger ein erfahrenes Schiedsrichtergespann eingeteilt worden ist, das das undiszipliniere Auftreten der Hausherren konsequent ahndete. So sah der Harthofer Ersatzspieler Armin Sabljic an der Bank in der 50. Minute die Rote Karte, und eine Viertelstunde später musste auch Marijan Markaj – per Ampelkarte – vorzeitig den Kabinentrakt aufsuchen. Kurz vor Schluss erwischte es dann auch noch Ben Puta, auch er sah den Gelbroten Karton.

Eminent wichtig war der 1:1-Ausgleichstreffer für Weichs kurz vor der Pause. Pressesprecher Stefan Langer: „Huso war nicht nur wegen dieses Treffers ein wichtiger Baustein unserer Sieges, Kovacevic hat jeden Zweikampf im Mittelfeld angenommen und die meisten Duelle dann auch für sich entschieden. In solchen Spielen braucht es Kicker, die sich nicht verstecken sondern sich der Aufgabe entschlossen stellen.“

Am kommenden Pfingstsonntag, 5. Juni, haben die Weichser nun die Chance, auf eigenem Platz den Sack zuzumachen und den Aufstieg in die Kreisliga sicherzustellen. „Wer befürchtet, wir könnten nach diesem tollen Auswärtssieg in den Feiermodus umschalten, der wird enttäuscht werden“, verspricht Langer. „Es ist Halbzeit, abgerechnet wird nach dem Ende des zweiten Matches.“ (Rolf Gercke)

Stenogramm

FSV Harthof - SV Weichs 3:5 (1:1)

FSV Harthof: Dominik Rogge, Andreas Pöhlmann, Florian Steininger, Adam Ben Saad, Marvin Kretzschmar, Robert Söltl, Babatunde Irinyemi, Muhammed Korkmaz, Ben Puta, Adam Puta, Emir Kukrica – Güven Dhaouadi, Marijan Markaj, Armin Sabljic.

SV Weichs: Fabian Langer, Husein Kovacevic, Ibrahim Imamovic, Johannes Schröder, Maximilian Sedlmaier, Christoph Reichart, Nico Huber, Alen Muminovic, Tobias Knechtel, Philip Heiß, Markus Hirtes – Tobias Mundl, Haris Omic, Bastian Neisser.

Zuschauer: 185.

Gelb-rote Karte: Marijan Markaj, Ben Puta.

Rote Karte: Armin Sabljic.

Tore: 1:0 (18.) – Adam Puta. 1:1 (45.+2) – Husein Kovacevic. 2:1 (49.) – Robert Söltl. 3:1 (54.) – Robert Söltl. 3:2 (58.) – Alen Mumnovic. 3:3 (79.) – Ibrahim Imamovic. 3:4 (90.) – Alen Muminovic. 3:5 (90.+5) – Alen Muminovic.