SVO: Die Rückrunde 2018/19

Rückblick auf die zweite Saisonhälfte

von Veit Winkler schließen

Die Grundsteine für die durchaus erfolgreiche Rückserie (2. Platz der Rückrundentabelle) wurden dabei unter anderem im gemeinsamen Trainingslager am Gardasee gelegt, wo man sich über fünf Tage hinweg auf die anstehenden Punktspiele vorbereitete. Aufgrund dieser intensiven Vorbereitung startete die Elf von Trainer Tobias Strixner nach Maß in die Rückrunde. Nach einem Sieg bei Fasanerie Nord folgten die beiden Topspiele gegen Hebertshausen und Indersdorf. In diesen beiden Spielen zeigte der SVO mit die besten und couragiertesten Leistungen der Spielzeit und konnte beide Partien für sich entscheiden. In der Folge gewann die Mannschaft rund um Neuzugang und Jungspund Julian Bösinger noch drei weitere Partien gegen Karlsfeld, Vierkirchen und Grüne Heide, sodass man sich nach sechs Siegen in Serie nur drei Punkte hinter den Aufstiegsplätzen wiederfand.

Doch am Ostersamstag fuhr eine ersatzgeschwächte und enttäuschend auftretende Odelzhauser Truppe beim Letzten der Tabelle aus Birkenhof eine Klatsche ein. In der Folge hatte man noch zweimal die Gelegenheit das Rennen um die Aufstiegsplätze spannend zu machen, jedoch konnten weder im Derby gegen Sulzemoos II noch gegen den SV Ampermoching Siege eingefahren werden, wodurch man den Anschluss auf Platz zwei verlor. Zum Ende der Saison konnten noch zwei hochverdiente Siege gegen das Schlusslicht aus Altomünster und den SV Günding II eingefahren werden, bevor man am letzen Spieltag eine unglückliche Niederlage beim Meister aus Haimhausen hinnehmen musste.

Zusammenfassend spielte der SVO, insbesondere früh im neuen Jahr eine starke Rückrunde. Durch eine Vorbereitung mit hoher Trainingsbeteiligung, ein klasse Trainingslager und der neu gefundenen Gewissheit Rückschläge wegstecken zu können, wurde dies möglich gemacht. Doch es bleibt ein fader Beigeschmack, da man zwischenzeitlich die Möglichkeit hatte, auf die Aufstiegsränge zu springen. Da die Truppe rund um Kapitän Frederic Asimont und den zweiterfolgreichsten Torjäger der Liga, Markus Prukop weitestgehend zusammenbleibt, wird man auch in der kommenden Saison wieder um die vorderen Plätze mitspielen wollen.

An dieser Stelle bleibt nur noch “Glückwunsch” zu sagen an die beiden verdienten Aufsteiger vom SV Haimhausen und der SpVgg Hebertshausen!

(Fotos: Lewin Weinberger)

Quelle: fussball-vorort.de