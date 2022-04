Trotz mündlicher Zusage: Sigurdsson geht nicht zum FC Pipinsried - wegen Wacker?

Von: Sebastian Isbaner

Auf der Suche nach einem Trainer für nächste Saison: Pipinsrieds sportlicher Leiter Tarik Sarisakal. © Imago/Lackovic

Eigentlich war alles geklärt. Am 28.03. sollte Sigurdsson als Trainer des FC Pipinsried vorgestellt werden. Jetzt muss Sarisakal nach einer neuen Lösung suchen.

Pipinsried - Zur kommenden Saison verliert der FC Pipinsried seinen Trainer Andreas Pummer an den FC Deisenhofen. Um Ersatz hatte sich der Verein unter der sportlichen Leitung von Tarik Sarisakal bereits gekümmert. Der Deisenhofener Coach Hannes Sigurdsson sollte in einer Art Trainertausch für die kommende Saison ins Dachauer Hinterland wechseln. „Hannes Sigurdsson hat uns seine Zusage per Handschlag und mündlich als Trainer für die nächste Saison gegeben. Die Vereinbarung sollte am Montag, den 28.März 2022 unterschrieben werden.“ verkündet Sarisakal in einem Statement.

Doch zu dieser Einigung kam es nicht. Denn der Liga-Konkurrent Wacker Burghausen nahm ebenfalls trotz bestehender mündlicher Einigung der beiden Parteien Kontakt zum Trainer des FC Deisenhofens auf. Der Isländer annulierte seine Zusage an den FC Pipinsried daraufhin und wird jetzt eventuell der neue Cheftrainer beim SV Wacker Burghausen.

„Ich habe darauf überhaupt nicht reagiert.“

Sarisakal hat die Absage von Sigurdsson hinnehmen müssen. Wie er im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern sagt, hat er „darauf überhaupt nicht reagiert“. Denn ändern kann der sportliche Leiter daran nichts: „Ich bzw. wir akzeptieren und respektieren die Entscheidung von Hannes und wünschen Ihm alles Gute für die Zukunft.“

Jetzt steht er mit der Suche nach einem Nachfolger auf dem Trainerposten wieder am Anfang. Doch lange hat sich der Sportliche Leiter davon nicht unterkriegen lassen. „Ich führe Gespräche und habe schon eine Alternative in Aussicht.“, sagt Sarisakal. Diese sollen auch schon fortgeschritten sein und ein Nachfolger für Andi Pummer könnte beim Dorfklub bald präsentiert werden .

„Ich tanze nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig.“

Bei seinen Verhandlungen beschränkt sich Sarisakal nur auf einen möglichen Kandidaten zur selben Zeit. „Ich spreche immer nur mit einem Trainer. Ich tanze nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig“ verrät er. So war es auch beim eigentlich geplanten Neu-Trainer Sigurdsson der Fall.

„Ich habe mich auf den Hannes natürlich fokussiert“ gibt der 49-Jährige zu. Nach der Absage musste er vorn vorne anfangen, neue Kandidaten ins Auge fassen und Gespärchen führen. „So ist halt das Fußballgeschäft“ sagt Sarisakal. (Sebastian Isbaner)