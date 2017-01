Teammanager Günter: "Mussten uns bei der Reserve bedienen"

Voll auf Kurs Klassenerhalt

SpVgg Kammerberg - Tabellenplatz neun, 27 Punkte insgesamt, sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz – die SpVgg Kammerberg spielt bislang eine gute Saison. Teammanager Gerhard Güntner blickt mit dem Freisinger Tagblatt auf die Hinrunde zurück.

Er erklärt, warum die Spielvereinigung in dieser Saison noch einmal einen Sprung nach vorne gemacht hat und betont, welchen Anteil Spielertrainer Manuel Haupt an dieser Entwicklung hat. Das einzige, was der Spielvereinigung auf dem Weg zum „Saisonziel Klassenerhalt“ einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist das Verletzungspech. Dabei dachten die Kammerberger und auch Gerhard Güntner, dass sie sich dafür gewappnet hätten.

Herr Güntner, die SpVgg überwintert auf dem neunten Tabellenplatz. Wie zufrieden sind Sie mit mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Gerhard Güntner: Ich bin sehr zufrieden. Wir haben 27 Punkte geholt, und das unter erschwerten Bedingungen.

Unter erschwerten Bedingungen?

Wir hatten phasenweise sehr viele Ausfälle. Ohne die wäre es vielleicht sogar noch besser gelaufen.

Aus diesem Grund verpflichtete die Spielvereinigung im Sommer doch mehr Spieler, als sie abgab.

Das stimmt. Wir dachten auch eigentlich, dass der Kader groß genug wäre. Der Plan war, dass wir Spieler in die zweite Mannschaft abgeben, damit sie dort Spielpraxis sammeln können. Es ging aber in die andere Richtung: Wir mussten uns bei der zweiten Mannschaft bedienen und Spieler hochziehen, die dort fest eingeplant waren.

Trotzdem steht die Spielvereinigung auf dem neunten Platz und hat sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz – bei einem Spiel in der Hinterhand. Warum läuft es trotzdem so gut?

Wir haben uns im Vergleich zur vergangenen Saison noch einmal weiterentwickelt. Mittlerweile beherrschen wir mehrere Spielsysteme. Wir sind dadurch schwer auszurechnen und können uns sehr schnell an unsere Gegner anpassen. Spielerisch haben wir uns ebenfalls weiterentwickelt, auch wenn wir uns weiterhin wohl fühlen, wenn die Gegner das Spiel machen.

Wie groß ist der Anteil von Trainer Manuel Haupt an dieser Entwicklung?

Sehr groß. Es ist ja nicht so, dass er fertige Spieler bekommt, die schon in der Landes- oder Bayernliga gespielt haben. Unsere Neuzugänge kommen meist aus unterklassigen Ligen. Seine Aufgabe ist, sie besser zu machen und an das Tempo in der Bezirksliga heranzuführen. Und das gelingt ihm, weil er sehr akribisch arbeitet.

Die vielen Ausfälle dürften ihm allerdings nicht schmecken?

Richtig. Er ist ein ehrgeiziger Typ und es gefällt ihm natürlich nicht, wenn er im Training nicht mit dem kompletten Kader arbeiten kann. Aber welchem Trainer gefällt das schon?

Beim Tabellenführer Jetzendorf hat die Spielvereinigung mit 2:0 gewonnen, obwohl die Personalsituation sehr angespannt war. War das die beste Saisonleistung?

Dieses Spiel war sicherlich der Höhepunkt im bisherigen Saisonverlauf. Sie waren Tabellenführer, wir waren arg dezimiert. In der Woche vor dem Spiel stand nicht einmal eine komplette Elf auf dem Trainingsplatz. Für die Begegnung mussten wir den Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen. Dazu reaktivierten wir Martin Dehler, der in der Schlussminute sogar eingewechselt wurde. Die Mannschaft kämpfte über die gesamte Spieldauer, setzte den Plan des Trainers perfekt um und holte überraschend drei Punkte.

Gab es auch Dinge, die in der aktuellen Saison besser hätten laufen können?

Da fällt mir spontan nichts ein, zumindest kein Spiel oder Ereignis. Die vielen Ausfälle waren natürlich nicht gut, denn dadurch litt nicht nur die Qualität des Kaders in den Spielen, sondern auch das Training. Wenn wichtige Spieler fehlen, kann der Trainer nur bedingt im taktischen Bereich arbeiten.

Hätte die Spielvereinigung noch mehr Spieler verpflichten müssen?

Das ist nicht so einfach. Ein Beispiel: Bei Simon Harrsen wussten wir, dass er aufgrund seines beruflichen Mexiko-Aufenthalts nur sporadisch zur Verfügung stehen würde. Aus diesem Grund verpflichteten wir Tim Bürchner vom ASV Dachau. Der Plan war, dass Bürchner mit Harrsens letztjährigem Partner Martin Stöckel das Innenverteidigerduo bildet. Doch leider verletzte sich Martin Stöckel noch vor dem ersten Saisonspiel schwer am Meniskus. Für ihn tut es mir leid, denn er war nach seinem Kreuzband–riss gerade wieder fit.

War es nicht möglich, noch einmal auf dieser Position nachzulegen?

Auf die Schnelle einen weiteren Innenverteidiger zu verpflichten, der uns auch weiterbringt, war nicht möglich – zumindest nicht, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Da viele Spieler von uns mehrere Positionen spielen können, dachten wir, dass wir die Ausfälle auffangen können. Doch dann mussten immer mehr Spieler passen. Insgesamt muss man resümieren, dass die Spielerdecke doch dünner als erwartet war.

Trotz der Widrigkeiten ist die Spielvereinigung voll auf Kurs, das vor der Saison ausgegebene Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Schielen Sie angesichts der guten Vorrunde sogar noch weiter nach oben?

Nein, das machen wir nicht: Unser Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt. Wir haben nach 18 Spielen 27 Punkte und sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, wir haben uns in eine gute Ausgangsposition gebracht. Wenn wir diese in den ausstehenden zwölf Spielen noch aus der Hand geben, haben wir es auch nicht verdient, nächstes Jahr in der Bezirksliga zu spielen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir die nötigen Punkte holen werden.

Das Gespräch führte Moritz Stalter

Quelle: fussball-vorort.de